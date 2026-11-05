حزب «يش» الإسرائيلي يدعو لتشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاسة غادي آيزنكوت

وصل وفد حزب «يش» إلى مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم، لإجراء مشاورات بشأن تشكيل الحكومة، في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس مع الأحزاب والقوى السياسية.

وقال يورام كوهين، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» والرجل الثاني في حزب «يش»، إن إسرائيل تقف عند مفترق طرق، محذراً من خطورة الأوضاع الراهنة واحتمال وصول البلاد إلى «نقطة اللاعودة»، التي قد يصبح من الصعب بعدها استعادة الاستقرار على المستويين المجتمعي والدولي.

وأضاف كوهين أن إسرائيل تمر بمرحلة طوارئ وتحتاج بصورة ملحة إلى قيادة جديدة تتسم بالمسؤولية والاستقرار والوحدة، مؤكداً أن هدف حزبه يتمثل في تشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاسة غادي آيزنكوت.