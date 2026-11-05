قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء | طقس اليوم
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء| الطقس
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
التحالف: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

20 % للكهرباء و30% للوقود.. تفاصيل خطة ترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر

المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء
المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء
محمد كمال

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار استعداد الحكومة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة في المنطقة، خاصة مع احتمالات تصاعد التوترات خلال الفترة المقبلة.

خفض استهلاك الكهرباء والوقود 30%

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إن القرارات تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية التي تتخذها الحكومة للتعامل مع التطورات الإقليمية، بهدف توفير حيز مالي يسمح للدولة بالتعامل مع أي تداعيات محتملة للأزمة أو في حال تفاقمها.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الإجراءات تتضمن ترشيد جميع أعمال السفر إلى الخارج، بحيث لا يتم السفر إلا للضرورة القصوى، وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية جميع تكاليف السفر.

وأضاف أن القرارات شملت تكليف جميع الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإضاءة في مختلف المقرات الحكومية بنسبة لا تقل عن 20%، إلى جانب إلزامها بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر كذلك إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، وتحديدًا السولار والمازوت والبنزين، بصورة استثنائية لمدة 3 أشهر، ولحين إشعار آخر.

ولفت عادل إلى أن إجراءات الترشيد تضمنت أيضًا حظر البرامج التدريبية، وتقليص النفقات المتعلقة بالدعاية والإعلان والحفلات والمراسم، بما يشمل التجهيزات المرتبطة بإقامة المناسبات والفعاليات، مثل الخيام والكراسي.

وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الإجراءات ترشيد الإنفاق خلال الأشهر القليلة المقبلة، وإيجاد حيز مالي داخل بنود الموازنة العامة للدولة يسمح بالتعامل مع أي تطورات أو أعباء إضافية قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.

وفيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرارات تتضمن عدم التعاقد على أعمال يترتب عليها الاحتياج إلى تدبير عملات أجنبية، في إطار توجه الدولة إلى توفير أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي لمواجهة أي طارئ خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن إجراءات الترشيد لا تستهدف التأثير على الإنفاق الموجه للقطاعات الخدمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، موضحًا أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعادة توظيف الحيز المالي المتاح في الموازنة العامة لزيادة الإنفاق على هذه القطاعات.

ترشيد الإنفاق مجلس الوزراء الموازنة العامة استهلاك الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة

حكم الانصات إلى خطبة الجمعة.. الأزهر للفتوى: واجب شرعي

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. أعمال مستحبة فعلها النبي فاحرص عليها

د. عطية لاشين

متى يصبح الرضاع سببًا لتحريم الزواج؟.. عضو لجنة الفتوى يوضح الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد