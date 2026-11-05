«1600 سرير لخدمة المواطنين».. جامعة العاصمة ومحافظ القاهرة يدعوان المجتمع للمشاركة في استكمال المجمع الطبي بحلوان

قنديل: المجمع الطبي بجامعة العاصمة "حلوان سابقا" مشروع إنساني واستثمار في صحة المواطن ومستقبل التعليم الطبي.. وتكاتف المجتمع يسرّع استكمال هذا الصرح الكبير

في إطار جهود جامعة العاصمة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز دورها المجتمعي، دعا الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والأستاذ الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال وأبناء المجتمع إلى المشاركة في دعم استكمال مشروع المجمع الطبي الجامعي بحلوان، الذي يستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تبلغ 1600 سرير، ليصبح صرحًا طبيًا وعلاجيًا وتعليميًا متكاملًا يخدم ملايين المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة بحضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، واللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ الدكتور أشرف رضا، الأستاذ الدكتور عمر سالمان، الأستاذ الدكتور أشرف مرعي، الأستاذ الدكتور أحمد عليق مستشاري رئيس الجامعة.

وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل أن المجمع الطبي يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى لجامعة العاصمة، ويجسد رؤية الجامعة في بناء منظومة متكاملة تربط بين التعليم الطبي والتدريب العملي والبحث العلمي وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المنشآت الطبية هو استثمار في الإنسان وصحته ومستقبله.

وأوضح أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة طبية متكاملة بطاقة استيعابية تصل إلى 1600 سرير، تقدم خدمات علاجية متخصصة تشمل علاج الأورام والعلاج الإشعاعي، والطوارئ والعمليات والرعاية المركزة والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية والمعامل والحضانات، بما يعزز الخدمات الصحية المقدمة لأهالي حلوان وجنوب القاهرة والمناطق المحيطة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن أهمية المجمع الطبي لا تقتصر على دوره العلاجي، بل تمتد ليكون مركزًا للتعليم والتدريب والبحث العلمي، يوفر لطلاب كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم فرصًا متقدمة للتدريب والتطبيق العملي، ويسهم في إعداد كوادر طبية وصحية مؤهلة وفق أحدث المعايير.

وتأتي دعوة الجامعة للمشاركة المجتمعية انطلاقًا من أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد، للمساهمة في استكمال هذا المشروع وتجهيزه، وتسريع دخوله الخدمة، بما يحقق أهدافه الإنسانية والطبية والتعليمية.

ويقام المجمع الطبي على مساحة إجمالية تبلغ نحو 200 ألف متر مربع، باستثمارات مستهدفة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، وتواصل الجامعة جهودها لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع، تمهيدًا لافتتاحها خلال ديسمبر المقبل.

وتؤكد جامعة العاصمة أن دعم المجمع الطبي مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن كل مساهمة في استكمال هذا الصرح تمثل استثمارًا في حياة المرضى، وتخفيفًا لمعاناة الأسر، ودعمًا لمستقبل الرعاية الصحية والتعليم الطبي في مصر.