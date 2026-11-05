محمد موسى: انتخابات التجديد النصفي تكشف غضب الأمريكيين من ترامب.. والناخبون يرفعون شعار «أمريكا ليست للبيع»

وصف الإعلامي محمد موسى نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026 بأنها «محطة فارقة في تاريخ المشهد السياسي الأمريكي»، مؤكدًا أن ما أسفرت عنه الانتخابات يتجاوز مجرد التنافس على المقاعد؛ ليعكس تحولات واضحة في توجهات الناخبين وإعادة ترتيب موازين القوى بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

مكاسب حققها الديمقراطيون

وأوضح محمد موسى، خلال تقديم برنامجه «خط أحمر» على قناة الحدث اليوم، أن المكاسب التي حققها الديمقراطيون تحمل دلالات سياسية مهمة، إذ اعتبرها البعض بمثابة رسالة رفض من الناخبين لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في ظل تصاعد التوترات العسكرية، وتزايد الأعباء الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.

وأشار إلى أن تجاوز أعداد المشاركين في التصويت المبكر حاجز 55 مليون ناخب؛ يعكس حجم الاهتمام الشعبي بالانتخابات، ومدى رغبة قطاعات واسعة من الأمريكيين في إحداث تغيير داخل مؤسسات الحكم، لافتًا إلى أن نتائج الانتخابات أظهرت تقدمًا ديمقراطيًا في سباق مجلس النواب وعدد من المواقع السياسية، مقابل تراجع في نفوذ الجمهوريين.

نتائج الانتخابات الأمريكية

وشدد موسى على أن قراءة نتائج الانتخابات الأمريكية لا يجب أن تتوقف عند الأرقام وعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب، أو الاكتفاء بتصنيف الناخبين وفقًا لانتماءاتهم السياسية، موضحًا أن جوهر الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين يرتبط في الأساس بإدارة المصالح الأمريكية والحفاظ على النفوذ الدولي للولايات المتحدة.

وأضاف أن الاختلاف بين الحزبين، رغم تباين الشعارات السياسية والأساليب والآليات، لا يلغي اتفاقهما على أولوية المصالح الاستراتيجية الأمريكية، والسعي إلى استمرار الهيمنة والنفوذ على الساحة الدولية.

وضرب الإعلامي محمد موسى مثالًا بلعبة الكراسي الموسيقية لتوضيح طبيعة التنافس بين الحزبين، معتبرًا أن الأدوار قد تتغير، والمقاعد قد تنتقل من الديمقراطيين إلى الجمهوريين والعكس، لكن الثوابت المرتبطة بالمصالح الأمريكية والسياسة الخارجية تظل حاضرة في حسابات الطرفين.

زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي

واستشهد موسى بتصريحات زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، التي اعتبر فيها أن الناخبين وجهوا رسالة واضحة إلى إدارة ترامب، مفادها أن «أمريكا ليست للبيع»، في إشارة إلى رفض سياسات الإدارة الحالية والرغبة في التغيير، مؤكدًا أن نتائج الانتخابات حملت رسائل سياسية تتجاوز حدود المنافسة الحزبية التقليدية.