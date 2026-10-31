أبو الغيط لأحمد موسى: هنتعرَّض أنا وأنت النهاردة لكمية شتائم كبيرة.. لكن مايهمنيش

وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، حديثه إلى الإعلامي أحمد موسى، قائلًا: «كمية الشتائم اللي هتتعرض ليها إنت وأنا النهارده كبيرة، لكن ميهمنيش.. أنا وطني مصري أسعى لخدمة بلدي وأحفادي».

وقال أحمد أبو الغيط، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الرئيس السيسي في قمة المعرفة والحكمة».

وأضاف أبو الغيط: «مصر تتواجد في وضع إقليمي ملتهب».

وتابع: «هناك ضغوط اقتصادية كبيرة على مصر، ومصر تعتمد في دخلها الدولاري على قناة السويس، وتوترات المنطقة واشتعال الأزمات أديا إلى انخفاض العائد من قناة السويس بشكل كبير».