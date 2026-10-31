أحمد أبو الغيط: سويسرا اعترفت أن مبارك لا يملك أموال خاصة لديها

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق للجامعة العربية، أنه شارك منذ 5 سنوات في مؤتمر متواجد فيه لافروف، مضيفا:" لافروف قالي تعملوا كده في الرئيس مبارك وتهينوه كده في 2011".



وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"سويسرا اعترفت أن مبارك معندوش فلوس خاصة به لديها".

وتابع أحمد أبو الغيط :"قادة فرنسا وروسيا وإيطاليا كانوا منزعجين من طريق التعامل مع مبارك في 2011 ".



وأكمل احمد أبو الغيط:" المحكمة الأوروبية برأت مبارك وسويسرا قالت مفيش فلوس لمبارك عندها ".

