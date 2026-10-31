نشأت الديهي عن واقعة القناة العاشرة: حسبي الله ونعم الوكيل في كل الشتامين

تحدث الإعلامي نشات الديهي، عن جدل تصريح القناة العاشرة المصرية، قائلا:" ما حدث لم يكن خطأ أو جهلًا منه، وإنما جاء في إطار خطة لتغيير اسم القناة واستخدام اسم عربي"، مشددًا على أن الهجوم الذي تعرض له لن يغير قناعاته أو يؤثر على موقفه المهني.





وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، "ما حدث لي عملية اغتيال فاشلة لا تؤثر، وعتابي على مجموعة من الزملاء والأصدقاء، إحنا في وقت الحقيقة والمروءة ذبيحة والله ما في أخلاق مش عايز أقول أن فيه ناس زملاء بقوا ينقلوا من شغل الإخوان، القابض على وطنيته ومهنيته كالقابض على الجمر، وأنا بقولكم تم مد فترة التريند إلى العاشرة مساء وأقول لكل الشتامين حسبي الله ونعم الوكيل".



واختتم حديثه بقوله "من يظن أنه هيغتال العبد لله فالعبد لله ماشي في نور الله، وفي العاشر من نوفمبر هنشوف الهوية الجديدة للقناة وبقول القافلة تسير والكلاب تنبح".