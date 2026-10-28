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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: المنتدى الإعلامي الروسي الأفريقي يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الجانبين

الديهي
الديهي
هاني حسين

أكد الإعلامي نشأت الديهي، على أهمية المنتدى الإعلامي المنعقد في العاصمة الروسية موسكو على مدار ثلاثة أيام، على هامش القمة الروسية الأفريقية، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي، ومناقشة القضايا المشتركة التي تهم روسيا ودول القارة الأفريقية.


وقال "الديهي" من موسكو خلال تغطيته للمنتدى الإعلامي الروسي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”، إن المنتدى يتناول مجموعة من الملفات المرتبطة بالتعاون الروسي الأفريقي في الشق الإعلامي، إلى جانب سبل التعامل مع القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بما شهده من تنظيم متميز وأهداف واضحة وموضوعة بعناية، فضلًا عن الجهود المبذولة لتفعيل هذه الأهداف وتطبيقها على أرض الواقع.


وأوضح أن المنتدى شهد مشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، في إطار نقاشات وصفها بالموضوعية والعميقة حول مختلف القضايا التي تشغل القارة الأفريقية، وسبل تعزيز التعاون مع روسيا.


وأضاف أن فعاليات المنتدى تضمنت مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي أتاحت للمشاركين تبادل الرؤى والأفكار بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التفاهم بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون الإعلامي.


وأشار إلى أن المناقشات لم تقتصر على الجوانب الإعلامية فقط، بل امتدت إلى قضايا أوسع تتعلق بمستقبل العلاقات الروسية الأفريقية، وسبل تحقيق المصالح المشتركة من خلال الحوار وتبادل الخبرات.


ولفت إلى أن المنتدى شهد ندوة ناقشت تساؤلًا مهمًا حول إمكانية توحيد القارة الأفريقية، في ضوء ما تمتلكه دولها من إمكانات وتنوع في المصالح والتجارب.


وأوضح أن أفريقيا، رغم كونها قارة واحدة، تضم دولًا متعددة تختلف في ظروفها وأولوياتها، لكن ذلك لا يمنع إقامة شراكات فاعلة بينها، وتعزيز التعاون وتبادل المنافع بما يخدم مصالح شعوبها.

وأكد أن النقاشات التي شهدها المنتدى تعكس أهمية تبني رؤى واقعية تقوم على الحوار والتفاهم، والاستفادة من نقاط الالتقاء بين الدول، بدلًا من التركيز على الاختلافات، بما يفتح المجال أمام بناء شراكات إقليمية ودولية أكثر فاعلية.


واختتم الديهي بالتأكيد على أهمية ترجمة مخرجات المنتدى وأهدافه إلى خطوات عملية، تضمن استمرارية التعاون الإعلامي الروسي الأفريقي، وتسهم في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المشتركة بصورة أكثر عمقًا وفاعلية.

الديهي نشات الديهي روسيا افريقيا اخبار التوك شو

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