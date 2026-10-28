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طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك: لو عايزين تهدوا النادي مش هتعملوا أكتر من كده.. ومورينيو وجوارديولا لن ينجحا في هذه الظروف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك: لو عايزين تهدوا النادي مش هتعملوا أكتر من كده.. ومورينيو وجوارديولا لن ينجحا في هذه الظروف

طارق يحيى
طارق يحيى
محمد سمير

شنّ طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، هجومًا حادًا على مجلس إدارة القلعة البيضاء، بسبب الأزمات الإدارية والمالية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الزمالك يمر بحالة من العشوائية في ظل غياب التعاون بين أعضاء المجلس، وهو ما انعكس سلبًا على فريق الكرة.

وقال طارق يحيى، في تصريحات لبرنامج «الديفندر»، المذاع على قناة الشمس الزرقاء، ويقدمه الإعلامي الدكتور أحمد البكري، إن الزمالك اعتاد صناعة النجوم ومنح الجميع قيمتهم، لكن ما يحدث حاليًا لا يعكس التقدير الكافي لاسم النادي وتاريخه.

وأضاف: «الزمالك الموسم الماضي حقق لقب الدوري بفضل الله ثم جماهيره، لكن ما يحدث حاليًا يؤكد أن هناك عشوائية إدارية واضحة، فكيف يسافر الفريق إلى رواندا دون وجود عضو من مجلس الإدارة معه؟».

وتابع نجم الزمالك السابق هجومه قائلًا: «المجلس الحالي لو قاصد يهدم نادي الزمالك مش هيعمل كده، وكان شعاره خلال الانتخابات الزمالك أولًا، لكن الحقيقة أن ما أراه حاليًا يؤكد أن الزمالك عندهم في الآخر».

وشدد طارق يحيى على ضرورة تحرك مجلس الإدارة لحل الأزمات التي تحاصر النادي، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتجاوز المرحلة الصعبة، مشيرًا إلى أن غياب التعاون وكثرة الخلافات بين أعضاء المجلس أثّرا بالسلب على فريق الكرة.

وتطرق يحيى إلى أزمة أرض الزمالك، قائلًا إن الأرض التي سُحبت من النادي كانت مملوكة له منذ عام 2003، متسائلًا عن أسباب استمرار معاناة القلعة البيضاء في ملف المنشآت، في الوقت الذي يمتلك فيه الأهلي، بحسب تعبيره، ستة أو سبعة فروع، بينما يجد الزمالك صعوبة في إنشاء فرع ثانٍ.

كما انتقد ما وصفه بغياب المنطق في بعض الملفات المتعلقة بالنادي، متسائلًا عن مطالبة أحد نجوم الزمالك السابقين بإعادة أموال حصل عليها من النادي، وقال: «يعني إيه نجم سابق يرجّع فلوس للزمالك؟ ما هو خدها ليه من الأول؟ هل ده منطق؟».

وأضاف: «الجميع حاليًا يعمل ضد نادي الزمالك وليس لصالحه»، معربًا عن عدم فهمه لفكرة سعي المجلس للتعاقد مع مدرب مساعد أجنبي في ظل الظروف الحالية التي يمر بها النادي.

ووجّه طارق يحيى رسالة إلى مجلس الإدارة، مطالبًا إياه بالتعامل مع الملفات العالقة بوضوح، قائلًا: «لو إنتوا عندكم علامات استفهام، وحاسبين ناس معينة على المجلس السابق، خدوا الناس القريبة منكم».

وأكد نجم الزمالك السابق أن الأزمة التي يمر بها الفريق لا تتعلق بالمدير الفني وحده، موضحًا: «لو جبت مورينيو وجوارديولا في ظروف الزمالك الحالية، لن ينجحوا»، في إشارة إلى أن المشكلات الإدارية والمالية المحيطة بالنادي تعوق أي مدير فني عن تحقيق النجاح المنتظر.

واختتم طارق يحيى تصريحاته بالكشف عن تواصله المستمر مع معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، قائلًا: «بتواصل مع معتمد جمال بشكل يومي، وبيخبرني بظروف قاسية للغاية، ويا رب تعدي الأيام دي على خير».

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