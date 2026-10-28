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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«إنزاجي» يُعلّق على خسارة الهلال أمام الشمال: أشعر بالغضب والإحباط

إنزاجي
إنزاجي
حمزة شعيب

أبدى الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، غضبه وإحباطه عقب الخسارة أمام الشمال القطري بنتيجة 3-1، مؤكدًا أن الفريق سيعمل على تصحيح الأخطاء واستعادة مستواه خلال المباريات المقبلة.

وأوضح إنزاجي، في تصريحاته عقب اللقاء، أن الهزيمة تمثل الخسارة الثالثة له منذ توليه قيادة الهلال، مشددًا على أن الأمور لا تزال بأيدي اللاعبين والجهاز الفني، وأن العمل مستمر من أجل تحسين النتائج.

إنزاجي يكشف أسباب خسارة الهلال أمام الشمال

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن الهلال عانى من غيابات مؤثرة خلال المباراة، بعدما تأكد عدم جاهزية الثنائي روبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للمشاركة، ليقرّر الجهاز الفني استبعادهما من التشكيلة.

وأضاف أن الجهاز الفني حاول التعامل مع الظروف المتاحة والبحث عن الحلول المناسبة داخل الملعب، موضحًا أن الهلال قدم شوطًا أول جيدًا، قبل أن يظهر الإرهاق البدني على اللاعبين خلال الشوط الثاني، وهو ما أثر في أداء الفريق.

إشادة بعودة سالم الدوسري

وفي سياق آخر، أعرب إنزاجي عن سعادته بعودة سالم الدوسري ومشاركته طوال دقائق المباراة، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه قائد الهلال رغم خسارة الفريق.

وأكد المدير الفني أن الأولوية خلال الفترة المقبلة تتمثل في استعادة اللاعبين لطاقتهم البدنية، وتجهيز العناصر الغائبة، إلى جانب معالجة الأخطاء التي ظهرت أمام الشمال، استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام الفتح ضمن منافسات المسابقة المحلية.

لاعب الشمال يشيد بتاريخ الهلال

من جانبه، أشاد ميشيل تيرمانيني، لاعب الشمال القطري، بمنافسه الهلال، مؤكدًا أن الفريق السعودي يحتفظ بمكانته الكبيرة في كرة القدم الآسيوية، بفضل تاريخه وإنجازاته، وذلك رغم فوز فريقه بالمواجهة بنتيجة 3-1.

وتمثل الخسارة ضربة للهلال في مشواره، فيما يسعى الجهاز الفني بقيادة إنزاجي إلى استعادة التوازن وتصحيح المسار قبل الاستحقاقات المقبلة.

إنزاجي الهلال السعودي الشمال القطري

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