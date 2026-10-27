القبض على طرفى مشاجرة بالمطرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها وزوجها بالضرب بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 17/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية بين طرف أول: (القائمة على النشر ، زوجها) ، وطرف ثان: (نجار) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، على أثر حدوث مشادة كلامية لإعتراض الطرف الأول على قيام الطرف الثانى بتخزين بعض الأخشاب أمام محل سكنه ، تطورت إلى التعدى على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفو بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





