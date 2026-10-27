حبس متهم لإدارته صفحة عبر الفيسبوك لبيع المخدرات

قررت جهات التحقيق حبس شخص متهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (سائق "توك توك" – مقيم بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة)، وتبين عدم حيازته أية مواد مخدرة ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على راغبى شراء المواد المخدرة، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.