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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في كأس كاراباو .. والقناة الناقلة والمُعلّق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في كأس كاراباو .. والقناة الناقلة والمُعلّق

ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي
حمزة شعيب

تتجه الأنظار إلى ملعب «آنفيلد»، مساء اليوم الأربعاء، حيث يستضيف مواجهة قوية تجمع بين ليفربول وتشيلسي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كأس كاراباو» للموسم الجاري 2026-2027.

ويدخل الفريقان المواجهة بطموحات مختلفة، إذ يسعى ليفربول إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة مشواره في البطولة، بينما يأمل تشيلسي في تجاوز خسارته الأخيرة بالدوري الإنجليزي وتحقيق الفوز على ملعب منافسه.

ليفربول وتشيلسي قبل مواجهة كأس كاراباو

ويخوض ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على برايتون بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل سعيه للمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

في المقابل، يدخل تشيلسي اللقاء بعد خسارته أمام توتنهام بهدفين دون مقابل، في مباراة شهدت طرد لاعبه كول بالمر، وهو ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول لاستعادة التوازن.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، وفقًا للأرقام الواردة قبل المواجهة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في كأس كاراباو

تقام مباراة ليفربول وتشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

تُنقل مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قناة beIN Sports 1، الناقل لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

يتولى المعلق أحمد البلوشي مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وتشيلسي، عبر قناة beIN Sports 1.

ليفربول الإنجليزي تشيلسي كأس كاراباو

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