أذكار النوم الواردة عن النبي مكتوبة كاملة.. أدعية نبوية لتحصينك قبل النوم

يبحث عدد كبير من الناس عن أذكار النوم الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من أجل اتباع سنته المباركة، حيث إن الحرص على ترديدها الأذكار قبل النوم يجلب للمؤمن السكينة والطمأنينة، وتشمل أذكار النوم الصحيحة آيات من القرآن الكريم، وأدعية نبوية للتحصين والاستعاذة بالله من الشرور، وتسليم النفس إلى الله سبحانه وتعالى، وفي السطور التالية نعرض أذكار النوم الصحيحة مكتوبة.

سنن نبوية يستحب للمسلم فعلها قبل أن ينام

من أذكار النوم الواردة عن النبي هو أن تقرأ آية الكرسي كاملة قبل النوم، وقد ورد في صحيح البخاري أن من قرأها حين يأوي إلى فراشه يكون عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.

كما يستحب للمؤمن قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه، ونفث فيهما، وقرأ السور الثلاث، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ويفعل ذلك ثلاث مرات.

ويفضل ضمن أكار النوم أن نقرأ أدعية النوم، ومنها: «باسمك اللهم أموت وأحيا»، ومنها ما جاء أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له عند النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يضطجع على شقه الأيمن ويقول: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».

دعاء قبل النوم يخلصك من الأرق

لعل الحاجة إلى دعاء قبل النوم يخلصك من الأرق.. ليست خاصة بعصرنا، لأننا لسنا وحدنا من نعاني من الأرق وصعوبة النوم، بل سبقنا في هذا الصحابة الكرام -رضوان الله تعالى عنهم- فعن زيد بن ثابت رضي اللّه عنه، قال‏:‏شكوتُ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أرَقًا أصابني فقال‏:‏‏ «‏قُلِ اللَّهُمَّ غارَتِ النُّجُومُ وَهَدأتِ العُيُونُ وأنْتَ حَيُّ قَيُّومٌ لا تَأخُذُكَ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، يا حيُّ يا قَيُّومُ أَهْدِىءْ لَيْلي، وأنِمْ عَيْنِي‏» فقلتُها، فأذهب اللَّه عزّ وجلّ عني ما كنتُ أجد‏».

وبدت حاجتهم إلى دعاء قبل النوم يخلصك من الارق كذلك فيما روي أن خالد بن الوليد رضي اللّه عنه أصابَه أرقٌ، فشكا ذلك إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فأمره «أن يتعوّذ عند منامه بكلماتِ اللَّه التَّامَّات من غضبه، ومن شرّ عباده، ومن همزات الشياطين وأنْ يَحضرون»‏.

وقد ورد أن دعاء قبل النوم يخلصك من الارق احتياج متكرر ورد عن بُريدة رضي اللّه عنه، قال‏:‏ شكا خالد بن الوليد رضي اللّه عنه إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول اللّه‏!‏ ما أنام الليل من الأرق.

فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏«‏إذَا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَقُلْ‏:‏ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَما أظَلَّتْ، وَرَبَّ الأَرضينَ وَمَا أقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّياطِينِ وَمَا أضَلَّتْ، كُنْ لي جارًا مِنْ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أنْ يَفْرطَ عليّ أحَدٌ مِنْهُمْ أو أنْ يَبْغي عليَّ، عَزَّ جارُكَ، وَجَلَّ ثَناؤُكَ وَلا إِلهَ غَيْرُكَ، وَلا إِلهَ إِلاَّ أنْتَ‏»، و قال أهل اللغة‏:‏ الأرق هو السهر.

دعاء قبل النوم

خير ما يستعين به المؤمن في دعاء قبل النوم هو ما جاء في سُنة نبيه، وقد ورد عَن أَبي سَعيدٍ رضي الله عنه عَن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏«مَنْ قالَ حِينَ يَأْوِي إِلى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ الله العظيم الّذِي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيّ القَيّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثَ مَرّاتٍ غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ وإنْ كَانَتَ مِثْلَ زَبَدِ البحْرِ، وإِنْ كانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشّجَرِ، وإِنْ كَانَتْ عَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أيّامِ الدّنْيَا‏»‏‏، رواه الترمذي حديثٌ حَسَنٌ.

وورد في شرح الحديث بجامع الترمذي، أن قول النبي –صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏«أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم‏»‏ صفة لله أو مدحًا، وقوله ‏«‏وأتوب إليه‏» أي أطلب المغفرة وأريد التوبة فكأنه قال اللهم اغفر لي ووفقني للتوبة.

كما جاء أن قوله –صلى الله عليه وسلم-«وإن كانت‏ مثل زبد البحر‏» أي ولو كانت ذنوبه في الكثرة مثل الزبد محركة ما يعلو الماء وغيره من الرغوة، والمراد من قوله ‏«‏وإن كانت عدد رمل عالج‏»‏ هو موضع بالبادية فيه رمل كثير، ففي هذا الحديث فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة في مغفرة ذنوب بهذا الذكر ثلاث مرات وإن كانت بالغة إلى هذا الحد الذي لا يحيط به عدد وفضل الله واسع‏.

وقد ورد عن النبي –صلى الله عليه وسلم- وهي: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وِبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».

أذكار النوم للنوم الهادئ

المداومة على أدعية قبل النوم أحد اسباب القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتعين المسلم على بدء يومه بنشاط وإيمان وأفضل ما يقوله المؤمن قبل النوم هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم:

«بِاسْمِكَ رَبِّـي وَضَعْـتُ جَنْـبي، وَبِكَ أَرْفَعُـه، فَإِن أَمْسَـكْتَ نَفْسـي فارْحَـمْها ، وَإِنْ أَرْسَلْتَـها فاحْفَظْـها بِمـا تَحْفَـظُ بِه عِبـادَكَ الصّـالِحـين». (مرة واحدة).

أذكار النوم مكتوبة

«اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة». (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك». (مرة واحدة).

«الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي». (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـري إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهـري إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـت». (مرة واحدة)

سُبْحَانَ اللَّهِ (33 مرة)الْحَمْدُ لِلَّهِ (33 مرة)اللَّهُ أَكْبَرُ (34 مرة).