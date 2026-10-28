حقيقة خلافات التجديد في الأهلي .. وموقف الإدارة من أحمد رضا بعد الواقعة الأخيرة

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد حقيقة استبعاد الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني من حسابات الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن ارتباط القرار بأزمة تجديد عقود اللاعبين، كما أشار إلى موقف إدارة الكرة من أحمد رضا بعد الواقعة الأخيرة الصادرة من جانبه.

وأوضح إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي ينفي أن يكون استبعاد ياسر إبراهيم ومحمد هاني بسبب أزمة تجديد العقود، في ظل ما تردّد خلال الفترة الأخيرة حول وجود خلافات بين اللاعبين والإدارة بشأن ملف التجديد.

وأضاف أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي أكدت توقيع عقوبة على أحمد رضا، على خلفية الموقف الأخير الصادر منه، في إطار حرص الإدارة على فرض الانضباط والالتزام داخل الفريق.

الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، في ظل رغبة الفريق في استعادة الثقة وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، إلى جانب تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.

الأهلي يبحث عن استعادة الانتصارات بعد التعادل مع القناة

ويسعى الأهلي إلى تصحيح مساره واستعادة الانتصارات المحلية، بعد التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3 في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي تسببت في حالة من الاستياء بسبب فقدان نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على لقب الدوري.

ويأمل الجهاز الفني في معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الماضية، والعمل على تحسين أداء الفريق قبل المواجهة المقبلة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية ومصالحة الجماهير.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة «أون سبورت»، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز، على أن تُعلن تفاصيل التغطية والاستوديو التحليلي وفقًا لجدول البث الرسمي للقناة.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز على مودرن سبورت، واستعادة نغمة الانتصارات، في ظل سعي الفريق لمواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري الممتاز، بالتزامن مع متابعة تطورات الملفات الداخلية المتعلقة بالانضباط وتجديد عقود اللاعبين.