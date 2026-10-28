قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبدالجواد: الزمالك يعيش تخبطات كبيرة .. وملفات عديدة لم تُحسم حتى الآن
زعيم الحزب الديمقراطي «يائير جولان»: الشعب الإسرائيلي أقال نتنياهو
هل الصلاة صحيحة خلف إمام لا يجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة؟.. الإفتاء توضح حكمها
أحمد حسن دروجبا: فوز الأهلي على كيتارا «طبيعي».. وما يُقدّمه «عموتة» مع النادي فكر «درجة ثانية»
مانشستر يونايتد يدرس تجديد عقد برونو فيرنانديز تمهيدًا لبيعه في الصيف
«نكرهه ونشكره».. كيف وحّد بن غفير الناخبين العرب في إسرائيل؟
الأهلي يتمسّك باستمرار «عموتة» ويُحدّد 5 ملفات لمناقشتها خلال التوقف الدولي
إعلامي يكشف أبرز قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك
حقيقة خلافات التجديد في الأهلي .. وموقف الإدارة من أحمد رضا بعد الواقعة الأخيرة
خالد الغندور يكشف موقف منتخب مصر من ضم «الشناوي» لمعسكر مباراتي مالاوي
مصالح شخصية.. عمرو الدردير: الزمالك خيره مش له.. وجمهوره الوحيد اللي بيخاف عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة خلافات التجديد في الأهلي .. وموقف الإدارة من أحمد رضا بعد الواقعة الأخيرة

أحمد رضا
أحمد رضا
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد حقيقة استبعاد الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني من حسابات الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن ارتباط القرار بأزمة تجديد عقود اللاعبين، كما أشار إلى موقف إدارة الكرة من أحمد رضا بعد الواقعة الأخيرة الصادرة من جانبه.

وأوضح إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي ينفي أن يكون استبعاد ياسر إبراهيم ومحمد هاني بسبب أزمة تجديد العقود، في ظل ما تردّد خلال الفترة الأخيرة حول وجود خلافات بين اللاعبين والإدارة بشأن ملف التجديد.

وأضاف أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي أكدت توقيع عقوبة على أحمد رضا، على خلفية الموقف الأخير الصادر منه، في إطار حرص الإدارة على فرض الانضباط والالتزام داخل الفريق.

الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، في ظل رغبة الفريق في استعادة الثقة وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، إلى جانب تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.

الأهلي يبحث عن استعادة الانتصارات بعد التعادل مع القناة

ويسعى الأهلي إلى تصحيح مساره واستعادة الانتصارات المحلية، بعد التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3 في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي تسببت في حالة من الاستياء بسبب فقدان نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على لقب الدوري.

ويأمل الجهاز الفني في معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الماضية، والعمل على تحسين أداء الفريق قبل المواجهة المقبلة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية ومصالحة الجماهير.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة «أون سبورت»، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز، على أن تُعلن تفاصيل التغطية والاستوديو التحليلي وفقًا لجدول البث الرسمي للقناة.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز على مودرن سبورت، واستعادة نغمة الانتصارات، في ظل سعي الفريق لمواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري الممتاز، بالتزامن مع متابعة تطورات الملفات الداخلية المتعلقة بالانضباط وتجديد عقود اللاعبين.

أحمد رضا إبراهيم عبد الجواد ياسر إبراهيم محمد هاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

معلم لوزير التعليم بفيسبوك: ياريت ناخد رمضان أجازة تخفيفا على الطلاب والمدرسين

وزير التربية والتعليم

ننشر تفاصيل قرار تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الذهب

بعد تحويل الزئبق إلى ذهب.. هل ينهار المعدن الأصفر وتنقلب أسواق العالم؟

شيكو بانزا

غليان داخل الزمالك بسبب واقعة شيكو بانزا في رواندا.. ومطالب بإبعاده

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري

الدولار

دون الـ 56 .. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي للمتوفى؟.. حكم حرمان الأبناء العاقين لوالدتهم من الميراث.. وهل الوشم لا يبطل الصلاة؟

تطليق الزوجة لعدم الإنجاب

ما حكم تطليق الزوجة لعدم الإنجاب؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي

الاستغفار والتسبيح

هل يجوز الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي للمتوفى؟.. أمين الإفتاء يوضح

بالصور

حقن التخسيس مجهولة المصدر تُثير المخاوف .. أحذّر من فقدان الوزن السريع

مخاطر حقن التخسيس مجهولة المصدر
مخاطر حقن التخسيس مجهولة المصدر
مخاطر حقن التخسيس مجهولة المصدر

أطعمة تحمي من سرطان القولون .. مناسبة للإفطار والغداء والعشاء

النظام الغذائي في الوقاية من سرطان القولون؟
النظام الغذائي في الوقاية من سرطان القولون؟
النظام الغذائي في الوقاية من سرطان القولون؟

بإطلالة أنثوية.. نجلاء بدر تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

بالريش.. هدى الأتربي بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد