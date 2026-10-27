يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، إذ استقر عند مستوى 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع في غالبية البنوك العاملة في السوق المصرية.

أعلى سعر للدولار اليوم

جاء بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) في صدارة البنوك من حيث ارتفاع السعر، إذ سجل 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك نكست (NXT) لنحو 56.15 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK) ليسجل 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في البلاد، 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي،البركة، المصرف العربي، والمصري الخليجي، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، العربي الأفريقي، الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، قناة السويس وإتش إس بي سي (HSBC) ليسجل 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي نحو 56.07 جنيه للشراء و56.13 جنيه للبيع.

وفي بنوك أبوظبي التجاري وقطر الوطني (QNB الأهلي) والتعمير والإسكان وبيت التمويل الكويتي (KFH) والعقاري المصري العربي سجل 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع.

وسجل كريدي أجريكول وأبوظبي الأول 56.04 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار اليوم

سجل بنك الإسكندرية أدنى سعر للدولار في السوق، إذ بلغ 56.02 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع،