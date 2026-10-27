رغم تراجع الدولار.. صعود أسعار الذهب من جديد مدعومة بالتحركات العالمية

عاودت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 27-10-2026، الارتفاع بمنتصف التعاملات بعد تراجعها في المستهل .

وصعد الذهب في مصر على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مدعوما بارتفاع سعر الذهب عالميا، بمنتصف التعاملات.

ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وسط استمرار المخاوف التضخمية المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة، رغم الآمال المعقودة على الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة غدا، الأربعاء.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء 27-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سجل سعر الذهب عالميًا الآن 4025 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5430 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6335 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7240 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 50.680 ألف جنيه.

في سياق آخر، توقع المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، إمكانية عودة جرام الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 7500 جنيه، معتبرا أن التراجع الراهن قد يتيح فرصًا للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، وفق تقديراته لحركة الأسواق.

وقال المهندس سعيد إمبابي إن التوترات الجيوسياسية الراهنة تختلف عن أزمات سابقة، في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه أسواق الطاقة في توجيه حركة الاستثمارات والسيولة عالميًا، موضحًا أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى توظيف أموالهم في القطاعات المستفيدة من الأزمة، بدلًا من الاحتفاظ باستثماراتهم في الذهب.