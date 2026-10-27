الأوقاف : الاختبارات الشفوية لمسابقة الابتهال والأذان 1 نوفمبر

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق الاختبارات الشفوية المركزية للمتسابقين الذين اجتازوا مراحل التصفية السابقة في مسابقة الابتهال والأذان، بمسجد الرحمة بمنطقة باب اللوق، بجوار مبنى الوزارة القديم، اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر وحتى الخميس 5 نوفمبر 2026.

وأوضحت الوزارة أنها ستنشر أسماء المتسابقين المؤهلين لخوض الاختبارات الشفوية المركزية، وناشدت مديريات الأوقاف بجميع المحافظات إخطار الواردة أسماؤهم بضرورة الحضور إلى مسجد الرحمة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وفقًا للمواعيد المحددة للاختبارات.

وشددت الوزارة على ضرورة حضور المتسابقين ومعهم المستندات المطلوبة، وتشمل صورة من بطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للاطلاع عليه، وصورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

وبالنسبة للمتسابقين من الناشئة، يتعين تقديم صورة من شهادة الميلاد، إلى جانب صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، فيما يُطلب من المتسابقين من ذوي الهمم إحضار صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأكدت وزارة الأوقاف ضرورة التزام جميع المتسابقين بالشروط التي سبق الإعلان عنها، مشيرة إلى استبعاد أي متسابق لا تنطبق عليه الشروط في أي مرحلة من مراحل المسابقة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للاختبارات.

وللاطلاع على أسماء المتسابقين المقرر خضوعهم للاختبارات الشفوية المركزية، يمكن زيارة الرابط التالي: اضـغـط هـنـا