البحرية الإيرانية: حريق بناقلة نفط اصطدمت بألغام بحرية في هرمز

نقلت وسائل ‌إعلام رسمية عن ​البحرية ​الإيرانية القول إن ⁠ناقلة ​نفط ​تعرضت لحريق بعد اصطدامها ​بألغام ​شرقي مضيق هرمز، ‌متهمة ⁠السفينة بدخول منطقة محظورة ​مع ​إيقاف ⁠تشغيل أنظمة ​التتبع ​الخاصة ⁠بها.

أزمة مضيق هرمز

وفي سياق متصل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية لا تزال موجودة في مضيق هرمز، في موقف يعكس استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن الوجود العسكري الأمريكي ومستقبل الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين، وتبادل التصريحات بشأن الجهة التي تملك النفوذ الأكبر على المضيق، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لتجارة النفط العالمية، وسط مخاوف من انعكاس أي اضطرابات أمنية فيه على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.