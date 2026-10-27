بيان رسمي من رابطة الدوري الإسباني للاعتذار عن إساءة مبابي للزعيم الصيني

أصدرت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، بيانا رسميا للاعتذار عن تصرفات كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد ، ضد الزعيم الصيني الراحل.

وكان مبابي، من خلال فيديو عبر أحد المنصات ليسخر من الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونج ووصفه بالديكتاتور.

وجاء بيان رابطة الدوري الإسباني: "لقد صدرت هذه التعليقات بصفة شخصية ولا تمثل لاليجا وانطلاقا من مسؤوليتنا المؤسسية، نعتذر باسم لاليجا وباسم جميع أنديتها."

وأكملت : "إن الاحترام والتعايش والتآخي بين الأشخاص من جميع الثقافات قيم أساسية في كرة القدم الإسبانية. ومن هذه المنطلق، نؤكد من جديد احترامنا للصين ومؤسساتها وشعبها، والتزامنا تجاه ملايين المشجعين الذين يرافقوننا كل أسبوع.".

واضافت: "إن احترام الشعوب وتاريخها وثقافتها ومؤسساتها يشكل مبدأً أساسيًا في علاقاتنا الدولية وفي القيم التي ندافع عنها في لاليغا. على مدى سنوات طويلة، بنينا علاقة متينة من الثقة والتعاون والصداقة مع الصين وسلطاتها ومؤسساتها الرياضية وهيئاتها السمعية والبصرية، وبخاصة مع ملايين المشجعين الصينيين الذين يتابعون كرة القدم الإسبانية ويستمتعون بها لا يمكننا أن نسمح بأن تسيء تصريحات فردية إلى هذه العلاقة، أو أن تضر بأكثر من 20 ناديًا تضمها مسابقاتنا الاحترافية، وبشركائنا، وقبل كل شيء بالمشجعين الصينيين".

واختتمت: "نتخذ في الليغا الإجراءات التي في متناولنا لمعالجة هذا الوضع وتعزيز الاحترام والحساسية الثقافية اللذين يجب أن يسودا أي تصرف يتعلق بمسابقتنا. أودّ أن أجدد شخصيًا أقصى احترامنا للصين وشعبها، وإرادتنا الراسخة في مواصلة تعزيز علاقات نعدّها استراتيجية وعميقة ودائمة. لا يمكن لواقعة فردية أن تعرّض للخطر علاقة عمرها سنوات طويلة، ولا الرابط الذي يجمع كرة القدم الإسبانية بملايين المشجعين الصينيين".