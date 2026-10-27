إعلامي: أحمد رضا يخطط للرحيل عن الأهلي في يناير

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد رضا، لاعب وسط النادي الأهلي، في ظل تفكيره في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب عدم قناعته بقدرته على الحصول على فرصة المشاركة بانتظام، إلى جانب استمرار التوتر في علاقته بالحسين عموتة.

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وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "بدأ أحمد رضا، لاعب وسط النادي الأهلي، التفكير في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل قناعته بأن استمراره مع الفريق لن يمنحه فرصة المشاركة بانتظام في المباريات".

وأضاف: "يرتبط أحمد رضا بعلاقات جيدة مع نادي البنك الأهلي، الذي قضى بين صفوفه فترة إعارة الموسم الماضي، وهو ما دفعه للتواصل مع أحد المسؤولين داخل النادي، والتأكيد على ترحيبه بالعودة مجددًا، حتى لو بشكل نهائي".

وتابع: "لا تزال العلاقة بين أحمد رضا والحسين عموتة غير مستقرة، رغم محاولات وائل جمعة، مدير الكرة، احتواء الخلافات بين الثنائي، بعد فترة شهدت حالة من الشد والجذب بينهما".