خاص | الأهلي يغرّم أحمد رضا 100 ألف جنيه

فرض النادي الأهلي غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أحمد رضا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب مشادة وقعت بينه وبين أحد أفراد الجهاز الفني المعاون.

وعلم صدي البلد من مصادره ، أن القرار في إطار حرص إدارة الأهلي على فرض الانضباط داخل صفوف الفريق، والتأكيد على ضرورة التزام جميع اللاعبين بالتعليمات الصادرة عن الجهاز الفني، وتجنب الدخول في أي أزمات قد تؤثر على استقرار الفريق.

ومن المنتظر أن يلتزم أحمد رضا بالعقوبة الموقعة عليه، في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي إلى الحفاظ على حالة التركيز داخل الفريق، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة على المستويين المحلي والقاري.