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إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
محمد إبراهيم

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة عددا من اللجان التجنيدية الطبية والقضائية إلى محافظة جنوب سيناء على مدار عدة أيام، وذلك لإنهاء كافة المواقف التجنيدية المتعلقة بأبناء المحافظة.

وتضمنت أعمال تلك اللجان استخراج شهادات الإعفاء من التجنيد، وتسوية المواقف التجنيدية لكبار السن، واستخراج النماذج التجنيدية (2) و(3) جند و(7) جند للتقديم للكليات والمعاهد. 

كما تمت تسوية المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، من خلال توقيع الكشف الطبي عليهم في أقرب مكان لمحل إقامتهم. 

كما تم إجراء الكشف الطبي على الحالات التي لا تستطيع الحركة بمنازلهم، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية. 

وفي احتفالية نظمتها إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، تم تسليم شهادات المعاملة التجنيدية للمستحقين لها من أبناء المحافظة.

وفي سياق متصل، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان الطبية إلى محافظتي المنيا والغربية، وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان.

حضر المراسم اللواء أحمد مصطفى صادق، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات، وعدد من الإعلاميين.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن.

إدارة التجنيد والتعبئة جنوب سيناء ذوي الهمم

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إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

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