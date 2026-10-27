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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أول صور مسربة لسيارة رينج روفر 2028

صور مسربة لرينج روفر 2028
صور مسربة لرينج روفر 2028
عزة عاطف

التقطت عدسات المصورين الصحفيين صورًا مسربة جديدة لطراز «رينج روفر» لعام 2028 أثناء خضوعها للاختبارات النهائية على حلبة نوربورجرينج الألمانية. 

وعلى الرغم من أن النموذج الاختباري المبتكر ظهر بتمويهات كثيفة مفرطة في البداية، إلا أن إزالة الأغطية البلاستيكية السميكة كشفت عن جسم سيارة جاهز للإنتاج التجاري ومطابق تقريبًا للتصميم الحالي.

تعديلات طفيفة على الواجهة والمصد الخلفي

تُظهر الصور المسربة أن الشركة حافظت على الملامح العريضة والشكل العام للشبك الأمامي دون تغييرات جذري، مع إدخال تعديلات دقيقة على الشبكة الداخلية لتصبح الشرائح الأفقية أكثر تقاربًا. 

كما حافظت المصابيح الأمامية على شكلها الخارجي المعروف، بينما شهد المصد الخلفي إعادة تصميم طفيفة تحيط بشريط أضواء الضباب وشريط الإضاءة المخصص للرجوع للخلف.

وتأتي هذه التحديثات البسيطة متوافقة مع التوجه التصميمي الأخير الذي ظهرت به النسخة الكهربائية بالكامل من رينج روفر، مِمَّا يؤكد رغبة العلامة في توحيد المظهر الخارجي لجميع خيارات منظومات الدفع.

استراتيجية التمويه والاحتمالات التقنية

أثار الاستخدام المكثف لأغطية التمويه حول هيكل السيارة تساؤلات المحللين والخبراء؛ إذ تبين أن التغييرات الهيكلية لا تتجاوز الزوائد الجانبية الحجمية الأكثر بروزًا وشكل المصد الخلفي المحدث. 

ورجح الخبراء أن التمويه المكثف كان يهدف لإخفاء تحسينات تقنية وميكانيكية ممتدة أسفل الهيكل الخارجي، وتحديدًا فيما يتعلق بنظام التبريد وديناميكيات الهواء، لتهيئة طرازات المحركات الرياضية لاستيعاب القدرات المتطورة المستمدة من الفئات الكهربائية الحديثة.

ومن المتوقع أن تكشف شركة «جاكوار لاند روفر» (JLR) عن السيارة رسميًا خلال عام 2027 لتطرح في الأسواق كطراز لعام 2028، مع الحفاظ على التنوع في منظومات الدفع التي تشمل محركات الاحتراق الداخلي، المنظومات الهجينة، والنسخ الكهربائية بالكامل.

تصميم رينج روفر صور مسربة رينج روفر 2028 رينج روفر الكهربائية رينج روفر

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