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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تواصل دراسة مشروع الاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين

الجامعة العربية تواصل دراسة مشروع الاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين
الجامعة العربية تواصل دراسة مشروع الاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين
الديب أبوعلي

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في إدارة الشؤون القانونية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، الاجتماع الثالث عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.

ويأتي الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر عن دورته الحادية والأربعين، التي عقدت في نوفمبر 2025، بشأن مواصلة دراسة مشروع الاتفاقية، بهدف استكمال بحث أحكامها في ضوء ملاحظات الدول العربية.

ويشارك في الاجتماع خبراء وممثلون عن وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء، حيث تتواصل المناقشات بشأن مواد مشروع الاتفاقية، في إطار الجهود العربية الرامية إلى استكمال دراستها والتوصل إلى صيغة تحظى بتوافق الدول المشاركة.

ومن المقرر عرض نتائج الاجتماع الثالث عشر على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب، المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر 2026 في الجزائر، لاستعراض ما تم التوصل إليه بشأن مشروع الاتفاقية.

جامعة الدول العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس وزراء العدل العرب اللاجئين اللاجئين في الدول العربية

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