مطروح تنافس على رقم قياسي في «جينيس» بـ50 ألف حبة زيتون.. أهداف المهرجان وفرص التصدير

تسعى محافظة مطروح إلى تعزيز مكانتها على خريطة إنتاج الزيتون في مصر، من خلال فعاليات مهرجان الزيتون الذي يجمع بين الترويج للمنتجات الزراعية المحلية، ودعم المزارعين، وفتح آفاق جديدة لتسويق الزيتون وزيت الزيتون في الأسواق الخارجية، بالتزامن مع التحرك نحو تسجيل رقم قياسي في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية باستخدام 50 ألف حبة زيتون.

وفي هذا السياق، كشف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة مطروح، خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، تفاصيل المهرجان وأهدافه، وأهميته في تسليط الضوء على المقومات الزراعية التي تتمتع بها المحافظة، إلى جانب فرص التوسع في تصدير منتجات الزيتون وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

مطروح تستهدف دخول موسوعة جينيس بـ50 ألف حبة زيتون

تستعد محافظة مطروح لخوض تجربة تستهدف تسجيل رقم قياسي في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، من خلال استخدام 50 ألف حبة زيتون، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على محصول الزيتون الذي يمثل أحد المنتجات الزراعية المهمة بالمحافظة.

وتحمل هذه المبادرة جانبًا ترويجيًا، إذ تسعى إلى جذب الانتباه إلى إنتاج الزيتون في مطروح، وإبراز ما تمتلكه المحافظة من مقومات زراعية يمكن البناء عليها لتطوير القطاع وزيادة فرص تسويق منتجاته.

كما يمثل المهرجان فرصة للتعريف بالمنتجات المحلية، وربطها بالأنشطة السياحية والترويجية، بما يساعد على إبراز هوية المحافظة الزراعية وتعزيز حضورها في الفعاليات التي تستهدف التعريف بمنتجاتها.

وكيل زراعة مطروح يكشف أهداف مهرجان الزيتون

استعرض وكيل وزارة الزراعة بمطروح أهداف مهرجان الزيتون، الذي يستهدف تسليط الضوء على أهمية المحصول ودوره في دعم النشاط الزراعي بالمحافظة، إلى جانب تشجيع المزارعين والمنتجين على تطوير منتجاتهم وتحسين فرص تسويقها.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار الاهتمام بالمنتجات الزراعية التي تتميز بها مطروح، والعمل على إبراز قيمتها الاقتصادية، بما يتيح فرصًا أوسع للتواصل بين المنتجين والجهات المعنية بالتسويق والتصدير.

كما يسهم المهرجان في تعريف الجمهور بمختلف منتجات الزيتون، وإبراز أهميتها للمزارعين والأنشطة المرتبطة بعمليات الإنتاج والتصنيع والتسويق.

الزيتون.. محصول مهم في النشاط الزراعي بمطروح

يُعد الزيتون من المحاصيل التي تحظى باهتمام في محافظة مطروح، لما يمثله من أهمية بالنسبة للمزارعين والمنتجين، فضلًا عن ارتباطه بصناعات ومنتجات غذائية متعددة، من بينها الزيتون المخلل وزيت الزيتون.

ويمنح الاهتمام بهذا المحصول فرصة لتعزيز الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة بالمحافظة، وتطوير مراحل الإنتاج والتصنيع، بما يساعد على زيادة القيمة المضافة للمنتجات بدلًا من الاقتصار على تسويقها في صورتها الأولية.

وتبرز أهمية هذه الجهود في دعم المزارعين وتشجيعهم على الاهتمام بجودة المحصول، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والخارجية.

فرص تصدير الزيتون وزيت الزيتون إلى الأسواق الخارجية

تفتح زيادة الاهتمام بمحصول الزيتون في مطروح المجال أمام بحث فرص التوسع في تسويق منتجاته خارج السوق المحلية، خاصة مع أهمية جودة المنتج ومطابقته للمواصفات المطلوبة في الأسواق المستهدفة.

ويحتاج تعزيز فرص التصدير إلى الاهتمام بمراحل الإنتاج والتجهيز والتعبئة والتغليف، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات والمعايير المطلوبة في الأسواق الخارجية، بما يساعد على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

كما يمكن للفعاليات الترويجية، مثل مهرجان الزيتون، أن تسهم في التعريف بالمنتجات المحلية وإبراز إمكاناتها، بما يدعم جهود الوصول إلى أسواق جديدة، وفقًا للفرص المتاحة ومتطلبات التصدير.

مهرجان الزيتون يدعم الترويج للمنتجات المحلية

لا تقتصر أهمية مهرجان الزيتون على محاولة تسجيل رقم قياسي في موسوعة «جينيس»، بل تمتد إلى الترويج لمحصول مهم في النشاط الزراعي بالمحافظة، وإبراز المنتجات التي يمكن أن تمثل فرصة للنمو الاقتصادي ودعم المزارعين.

وتستهدف هذه الفعاليات تسليط الضوء على المقومات الزراعية لمحافظة مطروح، وتشجيع الاهتمام بالمنتجات المحلية، وفتح المجال أمام تطوير عمليات الإنتاج والتسويق، بما يعزز فرص الاستفادة الاقتصادية من محصول الزيتون.

ومن خلال الجمع بين الترويج للمحصول وإبراز فرصه التسويقية والتصديرية، تسعى مطروح إلى تعزيز حضور منتجاتها الزراعية، والاستفادة من المهرجان في التعريف بإمكاناتها أمام الجمهور والمهتمين بالقطاع الزراعي.