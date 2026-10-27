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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعيدًا عن الملاعب.. أبرز 3 مبادرات خيرية لبوكايو ساكا حول العالم

ساكا
ساكا
إسراء أشرف

لم تقتصر بصمة الإنجليزي بوكايو ساكا، نجم أرسنال، على تألقه داخل المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى مبادرات إنسانية استهدفت مساعدة الأطفال والأسر الأكثر احتياجًا، في نيجيريا وتركيا وإنجلترا، ليستخدم شهرته وإمكاناته في دعم مجتمعات ترتبط بجوانب مختلفة من حياته.

120 عملية جراحية للأطفال في نيجيريا

في عام 2022، تعاون ساكا مع مؤسسة «BigShoe» للمساهمة في تمويل 120 عملية جراحية لأطفال في مدينة كانو النيجيرية، شملت حالات صحية مختلفة، من بينها الفتق والأورام الدماغية.

وجاءت المبادرة في إطار ارتباط اللاعب بجذوره النيجيرية، إذ ينحدر والداه من نيجيريا، وهو ما دفعه إلى دعم الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية لا تتوافر لهم بسهولة.

دعم سكني لـ26 أسرة متضررة من زلزال تركيا

وامتدت مبادرات ساكا الإنسانية إلى تركيا، بعدما ساهم في عام 2023، بالتعاون مع المؤسسة نفسها، في توفير مساكن لـ26 أسرة تضررت من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير من العام ذاته.

وشمل الدعم توفير وحدات سكنية مجهزة بالاحتياجات الأساسية، لمساعدة الأسر المتضررة على إيجاد مأوى بعد فقدان منازلها جراء الكارثة.

أكثر من ألف زي مدرسي لأطفال لندن

وفي عام 2025، عاد نجم أرسنال لدعم الأطفال في المنطقة التي نشأ فيها غرب لندن، بعدما تبرع بأكثر من ألف زي مدرسي لصالح طلاب في أربع مدارس بمنطقة إيلينغ.

واستهدفت المبادرة تخفيف الأعباء المالية عن الأسر التي تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع المصروفات المرتبطة بتجهيز الأطفال للعام الدراسي، كما حملت المبادرة بُعدًا شخصيًا لساكا، الذي نشأ في المنطقة ودرس في إحدى المدارس المستفيدة من التبرع.

تكريم مستحق خارج المستطيل الأخضر

وتسلط هذه المبادرات الضوء على جانب آخر من مسيرة ساكا، بعيدًا عن أهدافه ومشاركاته مع أرسنال ومنتخب إنجلترا، إذ تعكس جهوده في دعم الرعاية الصحية والإغاثة السكنية والتعليم.

وتوج ساكا بجائزة سقراط للأعمال الإنسانية خلال حفل الكرة الذهبية لعام 2026، تقديرًا لإسهاماته المجتمعية والخيرية، ليحظى بتكريم يركز على تأثيره خارج ملاعب كرة القدم.

بوكايو ساكا ساكا الأعمال الخيرية لبوكايو ساكا أرسنال آرسنال

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