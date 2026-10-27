من ستانلي ماثيوز إلى هاري كين.. القصة الكاملة للفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ

تعد جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" واحدة من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، إذ ارتبط اسمها عبر تاريخها بأعظم نجوم اللعبة الذين نجحوا في كتابة أسمائهم بحروف من ذهب بفضل إنجازاتهم الفردية والجماعية وتأثيرهم داخل المستطيل الأخضر.

وانطلقت الجائزة عام 1956 بمبادرة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية وكان الإنجليزي ستانلي ماثيوز أول لاعب يتوج بها لتبدأ بعدها رحلة طويلة شهدت تعاقب أجيال مختلفة من النجوم بداية من أساطير الكرة الأوروبية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وصولا إلى الصراع التاريخي بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ثم ظهور أسماء جديدة على منصة التتويج.

ميسي الأكثر تتويجا.. ورونالدو في المركز الثاني

يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أكثر اللاعبين فوزا بالكرة الذهبية بعدما توج بالجائزة 8 مرات أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021 و2023، ليحقق رقما قياسيا في تاريخها.

ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 5 جوائز حصل عليها أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017 بعدما شهدت سنوات طويلة منافسة استثنائية بينه وبين ميسي على عرش كرة القدم العالمية.

ويأتي خلف الثنائي ثلاثة لاعبين حقق كل منهم الجائزة ثلاث مرات وهم الفرنسي ميشيل بلاتيني والهولندي يوهان كرويف والهولندي ماركو فان باستن بينما فاز بها مرتين كل من ألفريدو دي ستيفانو وفرانز بيكنباور وكيفن كيجان وكارل هاينز رومينيجه والبرازيلي رونالدو نازاريو.

أساطير صنعت تاريخ الكرة الذهبية

شهدت العقود الأولى للجائزة تتويج عدد كبير من الأسماء التاريخية إذ فاز الإسباني ألفريدو دي ستيفانو بالجائزة مرتين عامي 1957 و1959 بينما توج الفرنسي ريمون كوبا عام 1958.

وفي ستينيات القرن الماضي، برزت أسماء مثل الإسباني لويس سواريز عام 1960 والسوفيتي ليف ياشين عام 1963 الذي يظل حارس المرمى الوحيد الفائز بالكرة الذهبية إلى جانب البرتغالي أوزيبيو عام 1965 والإنجليزي بوبي تشارلتون عام 1966 والإيرلندي الشمالي جورج بيست عام 1968.

أما سبعينيات القرن الماضي فشهدت تألق يوهان كرويف الذي حصد الجائزة أعوام 1971 و1973 و1974 إلى جانب الألماني فرانز بيكنباور الفائز عامي 1972 و1976 والإنجليزي كيفن كيجان الذي حققها مرتين متتاليتين في 1978 و1979.

وفي الثمانينيات، فرض الفرنسي ميشيل بلاتيني اسمه بقوة بعدما حقق الجائزة ثلاث مرات متتالية أعوام 1983 و1984 و1985 كما شهدت الفترة تألق الألماني كارل هاينز رومينيجه والهولندي ماركو فان باستن.

التسعينيات وبداية الألفية.. جيل جديد من النجوم

شهدت فترة التسعينيات تتويج مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم من بينهم الإيطالي روبرتو باجيو عام 1993والبلغاري خريستو ستويتشكوف عام 1994 والليبيري جورج ويا عام 1995 الذي أصبح أول لاعب أفريقي يفوز بالجائزة.

كما فاز البرازيلي رونالدو نازاريو عامي 1997 و2002 والفرنسي زين الدين زيدان عام 1998 والبرازيلي ريفالدو عام 1999 قبل أن تتواصل قائمة الفائزين مع البرتغالي لويس فيجو عام 2000 والإنجليزي مايكل أوين عام 2001 والتشيكي بافل نيدفيد عام 2003، والأوكراني أندريه شيفتشينكو عام 2004.

وتواصل التنوع في هوية الفائزين خلال منتصف العقد الأول من الألفية بعدما توج البرازيلي رونالدينيو عام 2005 والإيطالي فابيو كانافارو عام 2006 والبرازيلي كاكا عام 2007 قبل أن يبدأ الصراع التاريخي بين ميسي ورونالدو في السيطرة على الجائزة.

العقد الأخير.. صراع ميسي ورونالدو وظهور أبطال جدد

شهدت السنوات التالية استمرار هيمنة ميسي ورونالدو قبل أن يكسر الكرواتي لوكا مودريتش هذه الثنائية عام 2018 بعدما قدم موسمًا مميزا مع ريال مدريد ومنتخب كرواتيا.

وعاد ميسي للتتويج عام 2019 قبل إلغاء الجائزة في عام 2020 بسبب ظروف جائحة كورونا ثم فاز بها مجددا عام 2021.

وفي عام 2022، توج الفرنسي كريم بنزيما بالجائزة بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد قبل أن يحصد ميسي لقبه الثامن عام 2023 عقب قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022.

وفي عام 2024، فاز الإسباني رودري بالجائزة بعد تألقه مع مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا ثم توج الفرنسي عثمان ديمبيلي عام 2025 بعد موسم مميز مع باريس سان جيرمان.

وشهدت نسخة 2026 تتويج الإنجليزي هاري كين بالجائزة ليصبح أول لاعب إنجليزي يفوز بها منذ مايكل أوين عام 2001 بعدما قدم موسمًا استثنائيًا مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، ليضيف اسمه إلى قائمة الأساطير التي صنعت تاريخ الكرة الذهبية.

سجل الفائزين بالكرة الذهبية من 1956 إلى 2026

1956: ستانلي ماثيوز

1957: ألفريدو دي ستيفانو

1958: ريمون كوبا

1959: ألفريدو دي ستيفانو

1960: لويس سواريز

1961: عمر سيفوري

1962: جوزيف ماسوبوست

1963: ليف ياشين

1964: دينيس لو

1965: أوزيبيو

1966: بوبي تشارلتون

1967: فلوريان ألبرت

1968: جورج بيست

1969: جياني ريفيرا

1970: غيرد مولر

1971: يوهان كرويف

1972: فرانز بيكنباور

1973: يوهان كرويف

1974: يوهان كرويف

1975: أوليغ بلوخين

1976: فرانز بيكنباور

1977: ألان سيمونسن

1978: كيفن كيجان

1979: كيفن كيجان

1980: كارل هاينز رومينيجه

1981: كارل هاينز رومينيجه

1982: باولو روسي

1983: ميشيل بلاتيني

1984: ميشيل بلاتيني

1985: ميشيل بلاتيني

1986: إيغور بيلانوف

1987: رود خوليت

1988: ماركو فان باستن

1989: ماركو فان باستن

1990: لوثار ماتيوس

1991: جان بيير بابان

1992: ماركو فان باستن

1993: روبرتو باجيو

1994: خريستو ستويتشكوف

1995: جورج ويا

1996: ماتياس زامر

1997: رونالدو نازاريو

1998: زين الدين زيدان

1999: ريفالدو

2000: لويس فيجو

2001: مايكل أوين

2002: رونالدو نازاريو

2003: بافل نيدفيد

2004: أندريه شيفتشينكو

2005: رونالدينيو

2006: فابيو كانافارو

2007: كاكا

2008: كريستيانو رونالدو

2009: ليونيل ميسي

2010: ليونيل ميسي

2011: ليونيل ميسي

2012: ليونيل ميسي

2013: كريستيانو رونالدو

2014: كريستيانو رونالدو

2015: ليونيل ميسي

2016: كريستيانو رونالدو

2017: كريستيانو رونالدو

2018: لوكا مودريتش

2019: ليونيل ميسي

2020: لم تُمنح الجائزة

2021: ليونيل ميسي

2022: كريم بنزيما

2023: ليونيل ميسي

2024: رودري

2025: عثمان ديمبيلي

2026: هاري كين

الكرة الذهبية للسيدات.. فصل جديد في تاريخ الجائزة

لم يقتصر تطور الجائزة على كرة القدم للرجال إذ أطلقت "فرانس فوتبول" الكرة الذهبية للسيدات عام 2018 لتكريم أبرز اللاعبات في اللعبة.

وفازت النرويجية آدا هيغيربرغ بالنسخة الأولى عام 2018 ثم توجت الأمريكية ميغان رابينو عام 2019 وبعد عدم منح الجائزة عام 2020حققت الإسبانية أليكسيا بوتياس اللقب عامي 2021 و2022 قبل أن تتألق مواطنتها أيتانا بونماتي بثلاثة ألقاب متتالية أعوام 2023 و2024 و2025.

وفي نسخة 2026 عادت أليكسيا بوتياس إلى منصة التتويج، محققة الكرة الذهبية للسيدات للمرة الثالثة في مسيرتها لتواصل كتابة اسمها بين أبرز نجمات كرة القدم العالمية.

الكرة الذهبية.. جائزة تختصر تاريخا من المجد

على مدار سبعة عقود ظلت الكرة الذهبية مرآة لتحولات كرة القدم من أجيال صنعت المجد بمهاراتها وإنجازاتها إلى نجوم فرضوا هيمنتهم على اللعبة في العصر الحديث.

وبين رقم ميسي القياسي وخمسة ألقاب لرونالدو وثلاثية بلاتيني وكرويف وفان باست وصولا إلى تتويج هاري كين عام 2026 تواصل الجائزة الاحتفاظ بمكانتها باعتبارها إحدى أبرز المحطات الفردية في مسيرة نجوم الساحرة المستديرة.

