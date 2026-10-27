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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تطلق iOS 27.2 رسميًا: ذكاء إصطناعي بـ 5 لغات جديدة وإغلاق 160 ثغرة أمنية

ثورة أمنية: إغلاق 160 ثغرة
ثورة أمنية: إغلاق 160 ثغرة
لمياء الياسين

أطلقت شركة آبل تحديثها الجديد وتحديث "iOS 27.2"، والذي يحمل معه حزمة ضخمة من التحسينات الأمنية والميزات الذكية المتقدمة، وعلى رأسها دعم لغات جديدة لمساعدها الذكي "Siri AI" المستند إلى الذكاء الاصطناعي، إلى جانب سد ثغرات برمجية بالغة الخطورة.

طفرة في ذكاء Siri الاصطناعي

يأتي هذا التحديث ليعزز قدرات المساعد الصوتي Siri بنموذجه الذكي الجديد، حيث أضافت آبل دعمًا رسميًا لعدة لغات ولهجات محلية إضافية. تتيح هذه الخطوة ملايين المستخدمين حول العالم التفاعل مع الهاتف بمرونة أكبر وفهم أعمق للسياقات الثقافية واللغوية، مما يجعل تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من آبل أكثر تخصيصًا وسلاسة في المهام اليومية، مثل تلخيص النصوص، وصياغة الرسائل، والتحكم المتقدم في التطبيقات.

ثورة أمنية: إغلاق 160 ثغرة

على الجانب الأمني، يوصف تحديث iOS 27.2 بأنه أحد أهم التحديثات الحمائية الفورية هذا العام؛ إذ نجحت آبل في معالجة وإصلاح أكثر من 160 ثغرة أمنية متنوعة. شملت هذه الإصلاحات سد فجوات خطيرة في نواة النظام (Kernel) ومحرك المتصفح (WebKit). وكان بعض هذه الثغرات يُستغل سابقًا في عمليات اختراق مستهدفة تتيح للمهاجمين تجاوز قيود الحماية، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين الحساسة، أو تشغيل برمجيات خبيثة عن بُعد دون إذن المستخدم.

تحسينات إضافية وتوصيات بالتحديث

إلى جانب الأمن واللغات، يتضمن الإصدار الجديد تحسينات ملموسة في استقرار النظام، وإدارة استهلاك الطاقة لتمديد عمر البطارية، فضلاً عن معالجة بعض الأخطاء التقنية التي واجهت المستخدمين في الإصدارات السابقة.

حثّ خبراء الأمن السيبراني وشركة آبل جميع مستخدمي هواتف آيفون المتوافقة على تحميل التحديث وتثبيته فورًا. ويُمكن للمستخدمين تنزيل التحديث عبر الذهاب إلى الإعدادات (Settings) > عام (General) > تحديث البرامج (Software Update)، مع التأكيد على ضرورة أخذ نسخة احتياطية من البيانات قبل البدء لضمان سلامة الملفات.

تحديث iOS 272 بيانات المستخدمين تحديث البرامج برمجيات خبيثة ثغرات برمجية المساعد الصوتي Siri

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