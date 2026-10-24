تحذير لمستخدمي Galaxy S26 Ultra.. تحديث جديد قد يعرقل تشغيل هاتفك

حذرت تقارير من خلل برمجي محتمل في هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra، عقب التحديث إلى واجهة One UI 9، قد يؤدي إلى تعذر إكمال إعداد الهاتف بعد إجراء إعادة ضبط المصنع، ما يترك بعض الأجهزة عالقة في شاشة الإعداد الأولية.

خلل يمنع استكمال إعداد الهاتف

عادة ما تستخدم إعادة ضبط المصنع كحل للمشكلات التقنية التي تواجه الهواتف الذكية، إذ تعيد الجهاز إلى حالته الأصلية، لكن مستخدمي جالاكسي S26 ألترا الذين حدثوا أجهزتهم إلى One UI 9 قد يواجهون مشكلة عند اللجوء إلى هذا الإجراء.

وبحسب تقرير متداول، أكد أحد مشرفي منتدى سامسونج الرسمي في كوريا الجنوبية وجود خلل يتسبب في توقف بعض الأجهزة عند شاشة الإعداد بعد إعادة ضبط المصنع.

وتتمثل المشكلة في عجز الهاتف عن الاتصال بخوادم سامسونج أثناء عملية الإعداد، مع ظهور رسالة خطأ تحمل عبارة تم رفض الوصول Access Denied، ما يمنع الجهاز من الوصول إلى الشاشة الرئيسية.

جالاكسي S26 ألترا

هل يؤثر الخلل في الهواتف خارج كوريا؟



حتى الآن، اقتصرت التقارير المتاحة على كوريا الجنوبية، ولم تتضح بعد أعداد الأجهزة المتأثرة أو ما إذا كانت نسخ الهاتف المخصصة للأسواق الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، تعاني المشكلة نفسها.

ولم تعلن سامسونج حتى الآن موعدا محددا لإصدار تحديث يعالج الخلل.

حلول مقترحة للأجهزة المتأثرة



اقترح مشرف سامسونج عددا من الخطوات التي يمكن للمستخدمين تجربتها في حال تعذر إكمال إعداد الهاتف، تشمل:

- التحول من بيانات الهاتف المحمول إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi.

- تسجيل الخروج من حساب سامسونج، ثم محاولة إعداد الجهاز مجددا.

- تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج عبر جهاز آخر، والموافقة على أحدث شروط الاستخدام.

- التواصل مع الدعم الفني لسامسونج إذا استمرت المشكلة بعد تجربة الخطوات السابقة.



نصيحة لمستخدمي Galaxy S26 Ultra



إلى حين صدور إصلاح رسمي، ينصح المستخدمون الذين تعمل أجهزتهم بواجهة One UI 9 بتجنب إعادة ضبط المصنع ما لم تكن هناك ضرورة ملحة لذلك، كما يفضل تأجيل إعادة ضبط الهاتف تمهيدا لبيعه أو استبداله، تفاديا لاحتمال تعذر إعداده مرة أخرى.

وتسلط المشكلة الضوء على أهمية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات قبل تثبيت التحديثات الرئيسية، مع إمكانية الانتظار أسبوعا أو أسبوعين بعد صدورها، لإتاحة الفرصة لاكتشاف الأخطاء البرمجية ومعالجتها قبل تثبيتها على نطاق أوسع.