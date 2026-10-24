المنسق المقيم: مصر شريك حيوي للأمم المتحدة في تعزيز السلام والتنمية والعمل الإنساني

رحب الـمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، جيانلوكا رامبولا ديل تيندارو، بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يبدأ اليوم زيارة رسمية لمصر تستمر حتى بعد غد الاثنين.

وقال المنسق المقيم في تصريح له في هذا الصدد : بمناسبة الاحتفال بـيوم الأمم المتحدة، نتشرف في مكتب الأمم المتحدة بمصر باستقبال الأمين العام خلال زيارته الرسمية إلى مصر، وهي إحدى الدول المؤسسة للمنظمة، وداعمة راسخة للعمل متعدد الأطراف.

واضاف ديل تيندارو، قائلا انه في وقت تشتد فيه الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والعمل الجماعي، تظل مصر شريكاً حيوياً للأمم المتحدة في تعزيز السلام، والتنمية المستدامة، والعمل الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن زيارة جوتيريش إلى مصر تؤكد على الشراكة الراسخة بين مصر والأمم المتحدة، والتي تستند إلى التزام مشترك بكرامة الإنسان، والتعاون الدولي، والسعي نحو عالم أكثر عدلاً وشمولاً وسلاماً.