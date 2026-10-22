حالة الطقس غدًا الجمعة 23 أكتوبر 2026 ودرجات الحرارة وتوقعات الأمطار

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن تشهد مصر غدًا الجمعة 23 أكتوبر 2026 أجواء خريفية مائلة للحرارة إلى حارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وطقسًا حارًا على جنوب البلاد، مع ميل الأجواء إلى البرودة، لتصبح باردة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، فيما تبلغ درجة الحرارة العظمى في القاهرة 28 درجة مئوية والصغرى 20 درجة.

وتتضمن توقعات الطقس فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية، قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، مع احتمالات لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء من مدن القناة قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، بالتزامن مع تكون شبورة مائية صباحًا قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا، ونشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق محددة.

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وتدعو الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح، ومتابعة التحديثات الرسمية للتعرف على تطورات الظواهر الجوية المتوقعة، إلى جانب الانتباه إلى حالة الملاحة البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

كيف سيكون الطقس غدًا الجمعة 23 أكتوبر 2026؟

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية في مختلف أنحاء الجمهورية، مع اختلاف درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، إذ يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون الطقس حارًا على جنوب البلاد، ويميل إلى البرودة ويصبح باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع عدد من الظواهر الجوية التي تشمل الشبورة المائية الصباحية، وفرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، ونشاط الرياح على فترات متقطعة، ما يستدعي الانتباه إلى تحديثات الطقس قبل التنقل بين المحافظات أو التخطيط للأنشطة الخارجية.

ما الطرق المعرضة للشبورة المائية غدًا في مصر؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح، قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتطلب هذه الظروف الجوية توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال الساعات التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية، مع ضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة.

وتؤكد توقعات الأرصاد أهمية متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة، لا سيما بالنسبة إلى السائقين والمسافرين على الطرق التي يُتوقع تأثرها بالشبورة المائية خلال الصباح الباكر.

أين تسقط الأمطار غدًا الجمعة وما نسبة حدوثها؟

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية، وقد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، مع احتمالية حدوثها بنسبة تصل إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 30% على مناطق متفرقة من مدن القناة، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتتفاوت فرص سقوط الأمطار بحسب المناطق، ولذلك ينبغي متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتعرف على أي تغيرات قد تطرأ على نطاق سقوطها أو طبيعتها خلال اليوم.

ما سرعة الرياح المتوقعة غدًا في القاهرة والمحافظات؟

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة.

ويأتي نشاط الرياح بالتزامن مع فرص سقوط الأمطار وتكون الشبورة المائية في بعض المناطق، ضمن الظواهر الجوية المتوقعة خلال يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر المتوقعة، مع إيلاء اهتمام خاص للشبورة المائية خلال ساعات الصباح، نظرًا إلى تأثيرها المحتمل على الرؤية أثناء القيادة.

كم تبلغ درجات الحرارة غدًا الجمعة في القاهرة والمحافظات؟

تختلف درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الجمعة 23 أكتوبر 2026 بين المدن والمحافظات المصرية، وفقًا للبيانات الواردة في توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك على النحو الآتي.

القاهرة: العظمى 28 درجة، والصغرى 20 درجة.

العاصمة الجديدة: العظمى 27 درجة، والصغرى 19 درجة.

6 أكتوبر: العظمى 26 درجة، والصغرى 18 درجة.

بنها: العظمى 27 درجة، والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية: العظمى 28 درجة، والصغرى 20 درجة.

العلمين: العظمى 30 درجة، والصغرى 22 درجة.

مطروح: العظمى 31 درجة، والصغرى 22 درجة.

السلوم: العظمى 31 درجة، والصغرى 23 درجة.

سيوة: العظمى 33 درجة، والصغرى 23 درجة.

الفيوم: العظمى 30 درجة، والصغرى 19 درجة.

بني سويف: العظمى 31 درجة، والصغرى 19 درجة.

المنيا: العظمى 30 درجة، والصغرى 18 درجة.

أسيوط: العظمى 30 درجة، والصغرى 17 درجة.

سوهاج: العظمى 29 درجة، والصغرى 15 درجة.

قنا: العظمى 31 درجة، والصغرى 17 درجة.

الأقصر: العظمى 34 درجة، والصغرى 19 درجة.

أسوان: العظمى 35 درجة، والصغرى 20 درجة.

الوادي الجديد: العظمى 34 درجة، والصغرى 19 درجة.

أبو سمبل: العظمى 33 درجة، والصغرى 20 درجة.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة تفاوت الأجواء بين المحافظات، إذ تسجل القاهرة 28 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في أسوان إلى 35 درجة، وتسجل الأقصر 34 درجة، في حين تبلغ الصغرى في سوهاج 15 درجة.

ما حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر غدًا؟

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البحر المتوسط يشهد حالة معتدلة، مع ارتفاع الأمواج الذي يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

أما البحر الأحمر وخليج السويس، فتتراوح حالتهما بين المعتدلة والمضطربة، مع ارتفاع الأمواج الذي يصل إلى نحو 2.5 متر، وفقًا للتوقعات الواردة في بيان الهيئة.

وتكتسب توقعات الملاحة البحرية أهمية بالنسبة إلى الأنشطة المرتبطة بالبحار، في ظل اختلاف حالة البحر المتوسط عن البحر الأحمر وخليج السويس، وهو ما يستدعي متابعة البيانات الجوية الرسمية لمعرفة أي تغييرات محتملة في حالة البحر وارتفاع الأمواج.

ما أهم تحذيرات الأرصاد الجوية للمواطنين غدًا؟

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات تكون الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية للتعرف على أي تغيرات قد تطرأ على حالة الطقس خلال يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.

وتشمل أبرز الظواهر المتوقع استمرار متابعتها الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وفرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، ونشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على المناطق المحددة في التوقعات.

وتظل متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورية للتعرف على تطورات حالة الطقس في القاهرة والمحافظات، وكذلك حالة الملاحة البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.