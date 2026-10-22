مع تقلبات الطقس في الخريف.. الملابس المناسبة للأطفال لحمايتهم من الحر والبرودة

مع استمرار التقلبات الجوية خلال فصل الخريف، تبحث كثير من الأمهات عن الملابس المناسبة للأطفال في هذا التوقيت، خاصة مع اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل، وارتفاع الحرارة نسبيًا خلال ساعات الظهيرة، مقابل أجواء أكثر اعتدالًا أو برودة في الصباح الباكر والمساء.

ويعد اختيار الملابس المناسبة للأطفال من الأمور المهمة للحفاظ على راحتهم، إذ إن ارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم قد يؤدي إلى التعرق والشعور بالحرارة، بينما قد لا توفر الملابس الصيفية الخفيفة وحدها الدفء الكافي عند انخفاض درجات الحرارة.

الملابس المناسبة للأطفال خلال النهار

يفضل اختيار الملابس القطنية الخفيفة، مثل التيشيرتات والبنطلونات القطنية المريحة، خاصة للأطفال الذين يقضون وقتًا طويلًا في اللعب والحركة، مع تجنب المبالغة في ارتداء الطبقات الثقيلة خلال ساعات النهار.

كما يُنصح باختيار ملابس تسمح بمرور الهواء وتمتص العرق، مع تغيير الملابس المبللة بالعرق حتى لا يشعر الطفل بالانزعاج عند تغير الأجواء.

ماذا يرتدي الطفل في الصباح والمساء؟

مع انخفاض درجات الحرارة نسبيًا في الصباح الباكر والمساء، يُفضل تجهيز جاكيت خفيف أو كارديجان يمكن ارتداؤه عند الحاجة وخلعه إذا ارتفعت الحرارة.

ويمكن للأمهات اتباع نظام الطبقات، الذي يعتمد على ارتداء قطعة أساسية خفيفة وإضافة طبقة أخرى عند الشعور بالبرودة، بدلًا من الاعتماد على الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم.

الملابس المناسبة للأطفال أثناء النوم

تختلف ملابس النوم وفقًا لدرجة حرارة الغرفة، لذلك يُفضل اختيار ملابس قطنية مريحة ومناسبة للأجواء، مع تجنب المبالغة في تغطية الطفل أو تدفئته.

وبالنسبة للرضع، يجب الاهتمام بتوفير بيئة نوم آمنة، وتجنب الأغطية الفضفاضة داخل مكان النوم، مع مراعاة عدم ارتفاع حرارة الطفل بسبب كثرة الملابس.

نصائح للأمهات عند اختيار ملابس الأطفال في الخريف

هناك مجموعة من النصائح التي تساعد الأمهات على اختيار الملابس المناسبة لأطفالهن خلال هذه الفترة، أبرزها:

متابعة توقعات الطقس يوميًا قبل اختيار ملابس الطفل.

تجهيز جاكيت خفيف عند الخروج صباحًا أو مساءً.

تجنب المبالغة في تدفئة الطفل خلال ساعات النهار.

اختيار الملابس القطنية المريحة التي تسمح بمرور الهواء.

فحص منطقة الصدر أو الظهر لمعرفة ما إذا كان الطفل يشعر بالحرارة أو البرودة، بدلًا من الاعتماد على برودة اليدين والقدمين وحدها.

تغيير الملابس المبللة بالعرق، خاصة بعد اللعب والنشاط البدني.

هل يحتاج الأطفال إلى ارتداء الملابس الشتوية الآن؟

لا يرتبط ارتداء الملابس الشتوية بموعد محدد، بل بدرجات الحرارة الفعلية وطبيعة الطقس في كل يوم. لذلك، يُفضل التدرج في الانتقال من الملابس الصيفية إلى الخريفية، مع الاحتفاظ بالملابس الثقيلة للأيام التي تنخفض فيها درجات الحرارة بصورة ملحوظة.

فإن أفضل طريقة للتعامل مع تقلبات الطقس هي اختيار ملابس مريحة يمكن تعديلها بسهولة على مدار اليوم، مع متابعة حالة الطفل وتجنب تعريضه للحرارة الزائدة أو البرودة.