أفكار أكلات خفيفة لسهرة الخميس.. وصفات سهلة ولذيذة لقضاء وقت ممتع مع العائلة

يستعد الكثير لسهرة الخميس، وتبحث ربات البيوت عن أفكار أكلات خفيفة ومميزة يمكن تقديمها لأفراد الأسرة أو الضيوف، خاصةً مع قضاء وقت ممتع أمام التلفزيون ومشاهدة الأفلام والمسلسلات.

وتتنوع الخيارات بين السناكس المقرمشة والسندوتشات الصغيرة والحلويات السريعة، التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة.

ميني بيتزا.. اختيار مثالي لسهرة الخميس

تعد الميني بيتزا من الأكلات المحببة للكبار والصغار، ويمكن تحضيرها باستخدام عجينة البيتزا أو شرائح التوست، مع إضافة صلصة الطماطم والجبنة الموتزاريلا والزيتون والفلفل الألوان. وتدخل الفرن حتى تذوب الجبنة ويصبح الوجه ذهبيًا، لتكون جاهزة للتقديم في دقائق.

بطاطس ويدجز مقرمشة في المنزل

إذا كنتِ تبحثين عن سناك سريع واقتصادي، يمكنك تحضير بطاطس ويدجز بتقطيع البطاطس إلى شرائح سميكة، ثم تتبيلها بالبابريكا والثوم البودرة والملح وقليل من الزيت، ووضعها في الفرن حتى تنضج وتصبح مقرمشة.

ويمكن تقديمها بجانب الكاتشب أو صوص الجبنة حسب الرغبة.

تشيكن ستربس.. وجبة خفيفة بطعم المطاعم

تعتبر قطع الدجاج المقرمشة من الخيارات المناسبة لسهرة الخميس، ويمكن تحضيرها بتقطيع صدور الدجاج إلى أصابع صغيرة، ثم تتبيلها بالملح والفلفل والثوم والبابريكا، وتغطيتها بالدقيق والبيض والبقسماط، ثم قليها حتى تنضج تمامًا أو تسويتها في القلاية الهوائية، مع تقديمها بجانب صوص الثومية أو الباربكيو.

رول التورتيلا بالجبنة والخضراوات

لتحضير ساندوتشات صغيرة وسهلة التناول، يمكن حشو خبز التورتيلا بالجبنة الكريمي والخيار والخس والفلفل الألوان، أو إضافة قطع الدجاج المطهو.

وبعد لف الخبز جيدًا، يُقطع إلى حلقات صغيرة، ويُرتب في طبق التقديم ليمنح السفرة شكلًا جذابًا.

الفشار.. سناك أساسي لمشاهدة الأفلام

لا تكتمل سهرة مشاهدة الأفلام دون الفشار، ويمكن تحضيره في المنزل بكمية قليلة من الزيت، مع إضافة الملح حسب الرغبة.

وللتغيير، يمكن إعداد أكثر من نكهة، مثل الفشار بالزبدة أو الفشار الحلو، لتناسب الأذواق المختلفة.

حلويات سريعة لإضافة لمسة مميزة

يمكن إنهاء سهرة الخميس بحلوى بسيطة، مثل كاسات البسكويت بالشوكولاتة، التي تتكون من طبقات البسكويت والكريمة والشوكولاتة، أو قطع البراونيز الصغيرة، أو الفراولة المغطاة بالشوكولاتة.

نصائح لتحضير سفرة خفيفة ومميزة

للحصول على سفرة متنوعة دون قضاء وقت طويل في المطبخ، يُفضل اختيار صنفين أو ثلاثة من الأكلات المالحة، إلى جانب سناك خفيف وحلوى بسيطة.

كما يمكن تجهيز بعض المكونات مسبقًا، وتقديم الأطعمة في أطباق صغيرة تسهل مشاركتها خلال السهرة.

وتظل أفضل أفكار سهرة الخميس هي التي تجمع بين سهولة التحضير وتنوع النكهات، بما يتيح الاستمتاع بوقت ممتع مع العائلة والأصدقاء دون الحاجة إلى إعداد وجبات كبيرة أو قضاء ساعات طويلة في المطبخ.