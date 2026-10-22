فستان كورسيه وردي بـ 2600 دولار.. جيسيكا حسام الدين تتألق على السجادة الحمراء | شاهد

لفتت الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين الرقة والفخامة، خلال حضورها فعاليات اليوم الخامس من الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي، لتبرز ذوقها المميز في اختيار الأزياء التي تجمع بين التفاصيل الأنثوية واللمسات العصرية.

جيسيكا حسام الدين بفستان وردي من The World of Hanuf

واختارت جيسيكا حسام الدين، بالتعاون مع الاستايلست عمر عبد الرازق، فستانًا باللون الوردي الفاتح من تصميم علامة الأزياء The World of Hanuf، في إطلالة اتسمت بالنعومة والرقي، وجاءت تفاصيلها لتعكس أسلوبًا أنثويًا لافتًا على السجادة الحمراء.

وجاء الفستان بتصميم مستوحى من الكورسيه، مع تفاصيل مزمومة وثنيات ناعمة أضفت مزيدًا من الحيوية على التصميم، إلى جانب لمسات شفافة منحت الإطلالة طابعًا رقيقًا يجمع بين البساطة والفخامة.

أما التنورة الطويلة ذات الثنيات المتعددة، التي امتدت حتى الأرض، فمنحت الفستان انسيابية لافتة، وساهمت في إبراز القوام بصورة أنيقة، فيما عكست التفاصيل الدقيقة للتصميم اهتمامًا واضحًا بالحرفية والجماليات الهادئة.

سعر فستان جيسيكا حسام الدين في مهرجان الجونة

وعلى صعيد السعر، بلغ ثمن الفستان نحو 2600 دولار أمريكي، بما يعادل قرابة 141 ألف جنيه مصري، ليأتي ضمن الإطلالات التي تجمع بين التصميم الفاخر والتفاصيل الأنثوية المميزة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.