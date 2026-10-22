طرق علاج قرحة البرد تحت الأنف.. كيف تتخلصين منها وتمنعين انتشارها؟

تعد قرحة البرد من المشكلات الجلدية التي قد تظهر حول الشفاه أو أسفل الأنف، وتسبب الشعور بالألم أو الحرقان وعدم الراحة، خاصة عند ظهور الفقاعات الصغيرة أو تشقق الجلد. وترتبط هذه القروح غالبًا بفيروس الهربس البسيط، لكنها قد تتشابه في شكلها مع بعض الالتهابات الجلدية الأخرى، لذلك يعتمد العلاج على تحديد السبب أولًا.

ما أسباب ظهور قرحة البرد تحت الأنف؟

تحدث قرحة البرد غالبًا نتيجة الإصابة بفيروس الهربس البسيط، الذي قد يظل خامدًا في الجسم ثم ينشط مجددًا عند التعرض لبعض العوامل، مثل نزلات البرد والحمى والإجهاد والتوتر والتعرض لأشعة الشمس.

وتبدأ الأعراض في بعض الحالات بشعور بالوخز أو الحكة أو الحرقان، ثم تظهر فقاعات صغيرة متجمعة تحتوي على سائل، وقد تنفجر لاحقًا وتكوّن قشرة قبل أن تلتئم.

لكن ظهور قرحة أسفل الأنف لا يعني بالضرورة الإصابة بالهربس؛ إذ يمكن أن يكون السبب التهابًا بكتيريًا، خاصة إذا ظهرت قشور صفراء أو إفرازات أو احمرار متزايد.

طرق علاج قرحة البرد تحت الأنف

هناك مجموعة من الإجراءات التي تساعد على تخفيف الأعراض وتسريع التعافي، وتشمل:

1. الكريمات المضادة للفيروسات

قد تساعد الكريمات التي تحتوي على مادة أسيكلوفير في علاج قرحة البرد، خاصة عند استخدامها في المراحل الأولى من ظهور الأعراض. ويُفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي لتحديد مدى ملاءمتها، مع تجنب إدخال الكريمات الجلدية داخل الأنف أو ملامستها للعين.

2. الكمادات الباردة

يمكن وضع قطعة قماش نظيفة وباردة على المنطقة المصابة لفترة قصيرة لتخفيف الألم والتهيج، مع تجنب فرك الجلد أو الضغط على الفقاعات.

3. الحفاظ على نظافة المنطقة المصابة

يُنصح بتنظيف المنطقة برفق، وتجنب لمس القرحة أو محاولة فقع الفقاعات أو إزالة القشرة، لأن ذلك قد يزيد التهيج ويؤدي إلى انتشار العدوى.

4. الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق الفم

قد يصف الطبيب أقراصًا مضادة للفيروسات، مثل أسيكلوفير أو فالاسيكلوفير، في الحالات الشديدة أو المتكررة، وتكون فائدتها أكبر عند بدء العلاج مبكرًا.

عادات يجب تجنبها عند الإصابة بقرحة البرد

لتقليل احتمالات انتشار العدوى، يُنصح بغسل اليدين بعد لمس المنطقة المصابة، وعدم مشاركة المناشف أو مستحضرات الشفاه، وتجنب التقبيل أو ملامسة القرحة مباشرةً للآخرين حتى تلتئم تمامًا.

كما يجب تجنب وضع الليمون أو الكحول أو معجون الأسنان على القرحة، لأن هذه المواد قد تسبب تهيج الجلد وتزيد الشعور بالحرقان.

متى يجب استشارة الطبيب؟

تحتاج القرحة إلى تقييم طبي إذا كانت شديدة أو متكررة، أو لم تبدأ في الالتئام خلال 10 أيام، أو صاحبها احمرار متزايد أو صديد أو تورم ملحوظ. ويجب طلب الرعاية الطبية سريعًا إذا اقتربت الإصابة من العين أو ظهرت أعراض بها.