هل تسقط الأمطار خلال الأيام المقبلة؟.. حالة الطقس وموعد شتاء 2026

تتصدر حالة الطقس في مصر اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي يشهدها فصل الخريف، وتساؤلات بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة وعودة فرص سقوط الأمطار، مع اقتراب فصل الشتاء.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وتشير توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة إلى استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع درجات الحرارة نهارًا، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تظل الأجواء أكثر حرارة على جنوب الصعيد، وتميل إلى الاعتدال ليلًا مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر.

تفاصيل حالة الطقس

من المتوقع أن تشهد البلاد طقسًا مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بينما يسود طقس حار نسبيًا على جنوب الصعيد، مع اختلاف درجات الحرارة بين المناطق الشمالية والجنوبية.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى قد تتراوح حول 29 إلى 33 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، مع أجواء ألطف خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في بعض المناطق، وهو ما قد يساعد على تلطيف الأجواء، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة.

هل تسقط الأمطار خلال الأيام المقبلة؟

تظل فرص سقوط الأمطار مرتبطة بالتغيرات الجوية ومناطق تكوّن السحب، إذ شهدت التوقعات السابقة فرصًا لأمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وخلال الفترة المقبلة، لا تشير التوقعات العامة المتاحة إلى فرص واسعة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، لكن قد تختلف الحالة الجوية على السواحل الشمالية وبعض المناطق الساحلية، لذلك يُنصح بمتابعة تحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل تحديد موعد أو مكان سقوط الأمطار بدقة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، خاصة شمال سيناء وبورسعيد وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من مدن القناة وجنوب الوجه البحري ووسط سيناء، وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث تقارب 20%، على فترات متقطعة

تحذير من الشبورة المائية تحذر

تُعد الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية التي تتكرر خلال فصل الخريف، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تؤدي الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

موعد بداية فصل الشتاء 2026

وفقًا للتقويم الفلكي، يبدأ فصل الشتاء في مصر يوم الاثنين 21 ديسمبر 2026، مع حدوث الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

أما من الناحية المناخية، فيُقسم العام إلى فصول أرصادية تبدأ في مواعيد مختلفة عن الفصول الفلكية، ويبدأ الشتاء الأرصادي في الأول من ديسمبر ويستمر حتى نهاية فبراير.

ومع اقتراب ديسمبر، يُتوقع أن تبدأ الأجواء في التحول تدريجيًا نحو البرودة، لكن موعد أول موجة باردة قوية أو أول حالة من حالات الأمطار الغزيرة لا يمكن تحديده بدقة من الآن.

أجواء خريفية مستقرة

كما قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنه “وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشهد أجواءً خريفية مستقرة بشكل كبير، مع قيم درجات حرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو أعلى بحوالي درجة من الأيام الماضية”.

منخفض جوي

وأضافت "غانم"، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”: “لن نشعر بالارتفاعات الموجودة فى درجات الحرارة”، مشيرة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا متعمق بشكل كبير، يساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، والتى ستتحجب جزءاً من أشعة الشمس وتساعد على إحساس بالأجواء الخريفية، ويكون معها فرص تساقط للأمطار.

نصائح للمواطنين خلال الفترة المقبلة

ينصح بارتداء ملابس مناسبة لفروق درجات الحرارة بين النهار والليل، وتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصة عند وجود فرص للأمطار أو تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.



