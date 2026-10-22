شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، أجواء مائلة للحرارة إلى حارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق، قد تصل إلى حد الكثافة في بعض المناطق، بالتزامن مع فرص لسقوط أمطار على أجزاء من السواحل الشمالية، ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحًا

تشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح، قد تكون كثيفة أحيانًا.

وتتطلب هذه الأجواء توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق التي تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع الالتزام بالسرعات المناسبة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، قد تكون متوسطة على بعض المناطق، خاصة بورسعيد وشمال سيناء وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية وتباين درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الخميس على عدد من المناطق، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

حالة الطقس في مصر حتى الثلاثاء 27 أكتوبر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الجمعة وحتى الثلاثاء 27 أكتوبر، مع طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فتكون الأجواء معتدلة في أوله وتميل إلى البرودة في آخره، مع استمرار نشاط الرياح وتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق.

خريطة الأمطار خلال الأيام المقبلة

وبحسب التوقعات، تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال الأيام المقبلة بين 29 و30 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبين 26 و27 درجة على السواحل الشمالية، بينما تتراوح بين 34 و36 درجة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط وجنوب سيناء، بالإضافة إلى مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

واعتبارًا من يوم السبت، تشير التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وحلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية.