قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسوم التقدم لامتحانات النقل بالتعليم الفني بـ“نظام العمال 2027" ..تفاصيل عاجلة
سعر الدولار اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026.. استقرار العملة الأمريكية بعد تراجع 40 قرشًا
السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة
أمير هشام يكشف تفاصيل اجتماع الزمالك المُرتقب وخطط حسين لبيب لتأسيس شركة الكرة
بيل كلينتون يستشهد بالقرآن لرفض الإساءة للمسلمين.. دعوة للتعايش أم مناورة سياسية؟
ترامب: لن نتفاوض مع إيران وشيء ما سيحدث قريبا
الإفتاء: الاستثمار في كيانات غير مرخصة محرم شرعًا
خالد الغندور: محمود ممدوح يوقع للأهلي
السيطرة على حريق نشب أعلى سطح عقار بسراي القبة .. تفاصيل
حسام حسن يتابع عمر عبدالمجيد استعداداً لضمه لمعسكر منتخب مصر
ضوابط التقدم لإمتحانات النقل بالتعليم الفني على نظام العمال 2027 ..قرار عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مع تقلبات الطقس.. أعراض لو ظهرت عليك لازم تروح للدكتور

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع التقلبات المتلاحقة في درجات الحرارة بين الصباح والظهيرة وساعات الليل، تزداد أهمية الانتباه إلى الحالة الصحية، خاصة مع انتشار أعراض تشبه نزلات البرد خلال الفترة الحالية، والتي قد تبدأ بصورة بسيطة، لكنها تستدعي الفحص الطبي إذا استمرت أو ازدادت حدتها.

وفي هذا السياق، حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من زيادة فرص انتشار العدوى التنفسية خلال فترات التقلبات الجوية وانتقال الفصول، مؤكدًا ضرورة الانتباه للأعراض وعدم الاستهانة بالعلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة صحية تستلزم التدخل الطبي.

وأوضح جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن اختلاف درجات الحرارة على مدار اليوم، بين انخفاضها صباحًا وارتفاعها خلال فترة الظهيرة ثم تراجعها ليلًا، يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وفي مقدمتها ارتداء الملابس المناسبة لطبيعة الطقس.

جمال شعبان يحذر من العدوى التنفسية مع تقلبات الطقس

أشار العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن التقلبات الجوية المصاحبة للانتقال بين الفصول تستدعي اهتمامًا أكبر بالصحة، خاصة في ظل ظهور أعراض تشبه نزلات البرد لدى عدد من الأشخاص.

وأكد أهمية التمييز بين الأعراض البسيطة التي تتحسن تدريجيًا، والأعراض التي تستمر لفترة أو تزداد شدتها، موضحًا أن التعامل مع الحالة الصحية يجب أن يعتمد على طبيعة الأعراض ومدى تطورها.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع التغيرات في درجات الحرارة خلال اليوم، وهو ما يجعل اختيار الملابس المناسبة أمرًا مهمًا، خاصة عند الخروج في ساعات الصباح الباكر أو خلال الليل، عندما تنخفض درجات الحرارة مقارنة بفترة الظهيرة.

أعراض لا يجب تجاهلها عند الإصابة بنزلات البرد

شدد جمال شعبان على ضرورة عدم تجاهل استمرار ارتفاع درجة الحرارة، خاصة إذا صاحبه نهجان أو تكسير في الجسم أو كحة شديدة أو أعراض بالصدر، مؤكدًا أهمية التوجه إلى الطبيب لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.

وأوضح أن استمرار الأعراض أو زيادة حدتها يستدعيان الانتباه وعدم الاكتفاء بالتعامل معها باعتبارها نزلة برد عادية، إذ إن الفحص الطبي يساعد على تحديد طبيعة المشكلة الصحية واختيار العلاج الملائم.

كما لفت إلى أن صعوبة التنفس من العلامات التي يجب التعامل معها بجدية، لا سيما إذا كانت شديدة أو ظهرت بصورة مفاجئة، حيث تستدعي هذه الحالة طلب الرعاية الطبية العاجلة.

متى يجب التوجه إلى الطبيب؟

تتطلب بعض الأعراض تقييمًا طبيًا، خصوصًا عندما تستمر دون تحسن أو تتزايد حدتها بمرور الوقت. ومن أبرز العلامات التي أشار إليها جمال شعبان:

استمرار ارتفاع درجة الحرارة.

الشعور بالنهجان أو صعوبة التنفس.

تكسير الجسم المصاحب للأعراض التنفسية.

الإصابة بكحة شديدة.

ظهور أعراض في الصدر.

حدوث صعوبة مفاجئة أو شديدة في التنفس، وهي حالة تستدعي رعاية طبية عاجلة.

وتساعد متابعة تطور الأعراض على تحديد مدى الحاجة إلى الفحص الطبي، بدلًا من تجاهل العلامات المستمرة أو الاعتماد على تناول الأدوية دون معرفة السبب.

تحذير من تناول الأدوية والمضادات الحيوية دون استشارة

أكد جمال شعبان أهمية تجنب تناول الأدوية، وخاصة المضادات الحيوية، دون استشارة الطبيب، نظرًا لاختلاف أسباب العدوى التنفسية وطرق علاجها من حالة إلى أخرى.

وأوضح أن اختيار العلاج المناسب يتطلب تقييم الحالة الصحية وتحديد طبيعة الأعراض، مشددًا على ضرورة عدم اللجوء إلى المضادات الحيوية بصورة عشوائية أو استخدامها دون توجيه طبي.

كما أكد أهمية الاهتمام بالصحة خلال فترات تغير الطقس، ومتابعة الأعراض التي تستمر لفترة طويلة أو تزداد حدتها، وعدم الانتظار عند ظهور علامات شديدة تستدعي التدخل الطبي.

نصائح للتعامل مع تقلبات درجات الحرارة

تتطلب التغيرات في درجات الحرارة على مدار اليوم اتخاذ بعض الاحتياطات، خاصة مع انخفاض الحرارة خلال الصباح الباكر وساعات الليل مقارنة بفترة الظهيرة.

ومن أبرز النصائح التي أكدها جمال شعبان ارتداء الملابس المناسبة لطبيعة الطقس، والانتباه إلى الحالة الصحية عند ظهور أعراض تنفسية، وعدم الاستهانة بارتفاع درجة الحرارة أو الكحة الشديدة أو صعوبة التنفس.

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتجنب تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، مع طلب الرعاية الطبية عند استمرار الأعراض أو ظهور علامات شديدة، بما يساعد على التعامل مع المشكلة الصحية بصورة مناسبة وتجنب المضاعفات.

الطقس الامراض التنفسية العدوي التنفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الاهلي

إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

التوبة من الزنا

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟ .. دار الإفتاء تجيب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الصياد اللي كان بيطلع 100 كيلو بقى بيطلع 10

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس تحتفل بـ 5 سنوات جراحة روبوتية

جامعة عين شمس تحتفل بـ 5 سنوات جراحة روبوتية

الكاتبة سماح أبو بكر

الكاتبة سماح أبو بكر: "منتدى مصر" 2026 يعكس حرص الدولة على الإنصات لصوت المواطن

محافظ أسوان:7 آلاف سائح أجنبي يشهدون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل

محافظ أسوان:7 آلاف سائح أجنبي يشهدون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل

بالصور

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

موعد آذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية.. ثلاثة محركات وقوة تصل إلى 1153 حصانا

مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية
مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية
مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزيد المشكلة

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة
شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة
شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد