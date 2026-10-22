قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريهام حمدي تكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاعب من نادي نورشيلاند الدنماركي
وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول 2028
محمود عصمت: 10.5 جيجاوات طاقة متجددة على الشبكة و1.1 جيجاوات بطاريات تخزين
وزير الصناعة: دعم المصانع القائمة والتوسع في الطاقات الإنتاجية أحد المحاور الرئيسية لزيادة الصادرات
400 ألف شقة جديدة بالإيجار من الدولة.. تفاصيل الطرح المرتقب
قبل استقراره اليوم.. تعرف على أسعار الصرف في 15 بنكًا
رئيس لجنة الصناعة بـ«النواب»: مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لجذب الاستثمارات الصناعية
محاولات صلح لم تنجح.. تطورات جديدة في أزمة ريبيرو والأهلي
وزير التعليم يستعرض خطوات تحويل 20 مدرسة فنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية
زاد 85 جنيها.. سعر الذهب الآن
«صفرنا مستحقات الشركاء الأجانب».. أبرز رسائل الرئيس السيسي بجلسة «مسيرة الطاقة»
بوابة أوروبا.. ملتقى مصري ألماني أوروبي لدعم فرص العمل والهجرة النظامية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع تقلبات الطقس في الخريف.. ما الملابس المناسبة للأطفال لحمايتهم من الحر والبرودة؟

الطقس
الطقس
ريهام قدري

مع استمرار التقلبات الجوية خلال فصل الخريف، تبحث كثير من الأمهات عن الملابس المناسبة للأطفال في هذا التوقيت، خاصة مع اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل، وارتفاع الحرارة نسبيًا خلال ساعات الظهيرة، مقابل أجواء أكثر اعتدالًا أو برودة في الصباح الباكر والمساء.

ويعد اختيار الملابس المناسبة للأطفال من الأمور المهمة للحفاظ على راحتهم، إذ إن ارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم قد يؤدي إلى التعرق والشعور بالحرارة، بينما قد لا توفر الملابس الصيفية الخفيفة وحدها الدفء الكافي عند انخفاض درجات الحرارة.

الملابس المناسبة للأطفال خلال النهار

يفضل اختيار الملابس القطنية الخفيفة، مثل التيشيرتات والبنطلونات القطنية المريحة، خاصة للأطفال الذين يقضون وقتًا طويلًا في اللعب والحركة، مع تجنب المبالغة في ارتداء الطبقات الثقيلة خلال ساعات النهار.

كما يُنصح باختيار ملابس تسمح بمرور الهواء وتمتص العرق، مع تغيير الملابس المبللة بالعرق حتى لا يشعر الطفل بالانزعاج عند تغير الأجواء.

ماذا يرتدي الطفل في الصباح والمساء؟

مع انخفاض درجات الحرارة نسبيًا في الصباح الباكر والمساء، يُفضل تجهيز جاكيت خفيف أو كارديجان يمكن ارتداؤه عند الحاجة وخلعه إذا ارتفعت الحرارة.

ويمكن للأمهات اتباع نظام الطبقات، الذي يعتمد على ارتداء قطعة أساسية خفيفة وإضافة طبقة أخرى عند الشعور بالبرودة، بدلًا من الاعتماد على الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم.

الملابس المناسبة للأطفال أثناء النوم

تختلف ملابس النوم وفقًا لدرجة حرارة الغرفة، لذلك يُفضل اختيار ملابس قطنية مريحة ومناسبة للأجواء، مع تجنب المبالغة في تغطية الطفل أو تدفئته.

وبالنسبة للرضع، يجب الاهتمام بتوفير بيئة نوم آمنة، وتجنب الأغطية الفضفاضة داخل مكان النوم، مع مراعاة عدم ارتفاع حرارة الطفل بسبب كثرة الملابس.

نصائح للأمهات عند اختيار ملابس الأطفال في الخريف

هناك مجموعة من النصائح التي تساعد الأمهات على اختيار الملابس المناسبة لأطفالهن خلال هذه الفترة، أبرزها:

  • متابعة توقعات الطقس يوميًا قبل اختيار ملابس الطفل.
  • تجهيز جاكيت خفيف عند الخروج صباحًا أو مساءً.
  • تجنب المبالغة في تدفئة الطفل خلال ساعات النهار.
  • اختيار الملابس القطنية المريحة التي تسمح بمرور الهواء.
  • فحص منطقة الصدر أو الظهر لمعرفة ما إذا كان الطفل يشعر بالحرارة أو البرودة، بدلًا من الاعتماد على برودة اليدين والقدمين وحدها.
  • تغيير الملابس المبللة بالعرق، خاصة بعد اللعب والنشاط البدني.

هل يحتاج الأطفال إلى ارتداء الملابس الشتوية الآن؟

لا يرتبط ارتداء الملابس الشتوية بموعد محدد، بل بدرجات الحرارة الفعلية وطبيعة الطقس في كل يوم. لذلك، يُفضل التدرج في الانتقال من الملابس الصيفية إلى الخريفية، مع الاحتفاظ بالملابس الثقيلة للأيام التي تنخفض فيها درجات الحرارة بصورة ملحوظة.

فإن أفضل طريقة للتعامل مع تقلبات الطقس هي اختيار ملابس مريحة يمكن تعديلها بسهولة على مدار اليوم، مع متابعة حالة الطفل وتجنب تعريضه للحرارة الزائدة أو البرودة.

الخريف الملابس الخريفي الملابس المناسبة للاطفال تقلبات الطقس الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدواجن

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

دعاء الرزق

دعاء الرزق والفرج القريب.. ردد أجمل الأدعية بعد أذان صلاة الفجر

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

أمير هشام

أمير هشام يوجه رسالة إلى وائل جمعة: أنت أكبر من هذه الأمور

ترشيحاتنا

أمن الطاقة.. كيف تضمن مصر احتياجات المستقبل؟

أمن الطاقة.. كيف تضمن مصر احتياجات المستقبل؟

عبدالمقصود

توابع مباراة بترول أسيوط والزمالك| عبد المقصود الضحية الأبرز.. واعتذار عن المنشور المسيء

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية خلال جولة بـ شربين : تسريع وتيرة العمل في التصالح وتراخيص البناء.. و يؤكد: إنجاز ملفات المواطنين وتحقيق رضاهم والاستجابة لمطالبهم وشكواهم

بالصور

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد