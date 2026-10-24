الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله اعتداء شخص على سيدة باستخدام سلاح أبيض داخل قطعة أرض زراعية بمحافظة الإسماعيلية

وتمكنت من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

كواليس الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، فيما أمكن تحديد هوية السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وبسؤال السيدة، أفادت بوجود خلافات بينها وبين زوجها وطليقها، بسبب شكهما في سلوكها، موضحة أنه خلال شهر سبتمبر الماضي، وأثناء وجودهم بإحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، اعتدى عليها زوجها باستخدام سلاح أبيض، بالاتفاق مع طليقها الذي تولى تصوير الواقعة.

وأضافت أن طليقها أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة إلى سمعتها، مشيرة إلى أنها تمكنت من الحصول على مقطع الفيديو ونشره، بهدف النيل منهما وتحسين صورتها أمام أسرتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج وطليق السيدة، وعُثر بحوزة الأول على السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

