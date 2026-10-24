هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

شهد حفل زفاف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، ظهور عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، في مشهد لفت أنظار الجماهير والمتابعين، خاصة في ظل الخلافات السابقة التي شهدتها علاقته بالإعلامي أحمد شوبير، والد مصطفى، والتصريحات المتبادلة بينهما خلال الفترة الماضية.

حفل زفاف مصطفى شوبير يعيد تسليط الضوء على علاقة الحضري بأحمد شوبير

وأقيم حفل زفاف مصطفى شوبير مساء أمس الجمعة، داخل إحدى الفيلات بمنطقة سقارة، وسط حضور عدد من نجوم الرياضة والشخصيات العامة، في أجواء احتفالية شهدت العديد من اللقطات التي حظيت باهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء حضور عصام الحضري للحفل ليعيد الحديث عن علاقته بأحمد شوبير، بعدما شهدت الفترة الماضية خلافات وتصريحات إعلامية متبادلة بين الطرفين، أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية، خاصة أن الثنائي يمتلك تاريخًا طويلًا في حراسة مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي.

فيديو رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري يشعل مواقع التواصل

https://www.facebook.com/share/r/1JUMDw3eEP/?mibextid=wwXIfr

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الزفاف، ظهر خلاله أحمد شوبير وهو يرقص برفقة عصام الحضري، مرددًا عبارة «ارقص يا حضري»، في لقطة لاقت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.

وأثارت هذه اللقطة اهتمام الجماهير، التي تداولت الفيديو على نطاق واسع، باعتباره مشهدًا لافتًا في ظل الخلافات السابقة التي جمعت الطرفين، وما شهدته من تصريحات متبادلة عبر الشاشات التلفزيونية.

مصطفى شوبير يواصل مشواره مع الأهلي ومنتخب مصر

ويُعد عصام الحضري أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، بعدما حقق العديد من الإنجازات مع المنتخب الوطني والأندية التي لعب لها، فيما يواصل مصطفى شوبير تقديم مستوياته مع النادي الأهلي، وسط تطلعات جماهيرية بمواصلة التألق خلال الفترة المقبلة.

وحظي ظهور الحضري في حفل الزفاف باهتمام ملحوظ، خاصة مع المشهد الذي جمعه بأحمد شوبير، والذي أعاد الأضواء إلى العلاقة بينهما