أمير هشام يحسم الجدل بشأن انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي في يناير

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، حقيقة اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع إبراهيم عادل، لاعب نورشيلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح أمير هشام أن اسم إبراهيم عادل ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى الأهلي خلال الفترة الماضية، إلا أن اللاعب خارج حسابات النادي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الإدارة لا تخطط حاليًا لتدعيم مركز الجناح خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف أن هناك تحفظات بشأن التعاقد مع اللاعب، في ظل عدم الوصول إلى قناعة كاملة بإمكاناته بعد متابعته خلال مشاركاته مع منتخب مصر، موضحًا أن من بين الملاحظات الفنية عليه ميله إلى الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة، إلى جانب الإفراط في المراوغة.

وأكد أمير هشام أن إبراهيم عادل ليس ضمن حسابات الأهلي في الوقت الراهن، ولا توجد تحركات لحسم الصفقة في الوقت الحالي، مع إمكانية تغير الموقف مستقبلًا وفقًا للمستجدات واحتياجات الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام إبراهيم عادل إلى الأهلي ليس مطروحًا حاليًا، رغم ارتباط اسمه بالنادي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأمور قد تتغير في المستقبل.