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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القناة: لن نبيع شلاطة بأقل من 100 مليون.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي

مودي شلاطة
مودي شلاطة
ميرنا محمود

أكد محمد خطاب، مدير التعاقدات بنادي القناة، أن ناديه تعاقد مع مودي شلاطة قادمًا من الترسانة مقابل 500 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القيمة التسويقية للاعب ارتفعت بشكل كبير في ظل المستويات المميزة التي يقدمها.

وقال محمد خطاب، في تصريحات لبرنامج «ستاد مصر» مع الإعلامي عبدالرحمن طارق، عبر شاشة قناة «مودرن MTI»، إن مودي شلاطة يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تؤهله للعب في أكبر الأندية المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «تعاقدنا مع مودي شلاطة من الترسانة مقابل 500 ألف جنيه، ولن نوافق على رحيله إلا مقابل 100 مليون جنيه، خاصة أنه من العناصر المميزة التي تمتلك مستقبلًا كبيرًا».

وتابع: «مودي شلاطة يتبقى في عقده مع نادي القناة 4 سنوات مقبلة، ولا توجد أي مفاوضات رسمية من جانب النادي الأهلي للحصول على خدماته حتى الآن».

وأوضح: «قيمة اللاعب قد تختلف حال دخول الزمالك أو بيراميدز في مفاوضات للتعاقد معه، خاصة أن المنافسة بين الأندية على ضمه سيكون لها تأثير على المقابل المالي المطلوب».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نادي القناة يتمسك بحقوقه المالية في اللاعب، ولن يتعجل الموافقة على رحيله، في ظل ارتباطه بعقد طويل مع النادي.

محمد خطاب شلاطة نادي القناة مودي شلاطة

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