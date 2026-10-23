مصدر بالأهلي يحسم حقيقة التفاوض مع إبراهيم عادل: تدعيم الدفاع أولوية في الوقت الحالي

حسم مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اهتمام القلعة الحمراء بالتعاقد مع إبراهيم عادل، لاعب نورشيلاند الدنماركي، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب ليس ضمن الأولويات الحالية للنادي، في ظل تركيز الإدارة على تدعيم الخط الدفاعي.

وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن الحديث عن التعاقد مع إبراهيم عادل لم يشهد أي تطورات رسمية، مشددًا على عدم وجود تواصل مع اللاعب أو وكيله أو ناديه حتى الآن.

مصدر بالأهلي: تدعيم الدفاع أولويتنا

وأضاف المصدر: «مفيش كلام في هذا الأمر، إحنا مركزين حاليًا على تدعيم الدفاع، وإبراهيم عادل لاعب كويس، لكنه ليس أولوية لنا في الوقت الحالي».

وأوضح أن إدارة الأهلي تضع احتياجات الفريق الفنية في مقدمة حساباتها خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع إبراهيم عادل

تأتي تصريحات المصدر في ظل تزايد الأنباء المتداولة خلال السنوات الماضية بشأن مستقبل إبراهيم عادل وإمكانية انتقاله إلى الأهلي، إلا أن النادي لم يبدأ أي مفاوضات رسمية مع اللاعب أو وكيله أو ناديه حتى الآن، بحسب المصدر.

وأكد المصدر أن ملف التعاقدات يخضع لتقييم الاحتياجات الفنية للفريق، وأن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في تدعيم خط الدفاع، دون وجود تحرك رسمي لضم إبراهيم عادل خلال المرحلة الحالية.