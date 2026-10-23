وائل جمعة يكشف حقيقة تمرد ياسر إبراهيم على الأهلي| خاص

كشف وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تمرد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد تجدد آلام الإصابة التي يعاني منها في الكاحل، في ظل الحديث عن وجود أزمة بين اللاعب وإدارة النادي بسبب ملف تجديد عقده.

وائل جمعة يكشف حقيقة تمرد ياسر إبراهيم

وقال وائل جمعة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن ياسر إبراهيم شعر بآلام في الكاحل خلال المران الصباحي للفريق، وهو ما يؤكد معاناة اللاعب من الإصابة، نافيًا وجود أي تمرد من جانب المدافع على النادي الأهلي.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن ما تردد بشأن تمرد ياسر إبراهيم لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن شعور اللاعب بآلام الإصابة خلال التدريبات هو السبب وراء الموقف الحالي، وليس وجود خلافات مع إدارة النادي.

وفيما يتعلق بموقف تجديد عقد ياسر إبراهيم، أكد وائل جمعة أن ملف التجديد لم يُفتح من جديد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى عدم وجود أي حديث بينه وبين اللاعب أو أي مسؤول آخر داخل النادي بشأن تمديد التعاقد في الوقت الراهن.