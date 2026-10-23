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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يطلب ضم صفقتين سوبر لترميم دفاع الأهلي في يناير | خاص

عموتة
عموتة
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن مطالبة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بتدعيم الخط الخلفي بصفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في ظل عدم رضاه عن مستوى بعض العناصر الدفاعية بالفريق.

ترميم دفاع الأهلي

وأكد المصدر أن عموتة أبلغ إدارة الكرة بالأهلي بضرورة التعاقد مع مدافعين مميزين خلال الميركاتو الشتوي، من أجل معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في مباريات الفريق الأخيرة، خاصة بعد التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3 في الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن المدير الفني يرى أن الخط الخلفي يحتاج إلى تدعيم قوي بعناصر تمتلك الخبرات والإمكانات الفنية والبدنية اللازمة، في ظل تراجع مستوى الثنائي ياسين مرعي وأشرف داري، وهو ما دفعه للمطالبة بسرعة التحرك لحسم ملف الصفقات الدفاعية قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار المصدر إلى أن طلبات عموتة تتضمن التعاقد مع مدافع أجنبي مميز، سواء من المدرسة العربية أو الأفريقية، إلى جانب ضم مدافع آخر من الدوري المصري، بما يمنح الجهاز الفني حلولًا إضافية ويزيد من قوة المنافسة على حجز مكان في التشكيل الأساسي.

وأضاف أن المدير الفني لا يمانع التعاقد مع مدافعين أجنبيين من خارج الدوري المصري، سواء من أفريقيا أو الدول العربية، حال توافر عناصر قوية قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة، مؤكدًا أن الأولوية ستكون للتعاقد مع لاعبين يمتلكان القدرة على علاج الثغرات الدفاعية التي يعاني منها الفريق.

وأكد أن تدعيم قلب الدفاع يمثل أحد الملفات المهمة أمام إدارة الأهلي خلال يناير المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني في تصحيح المسار واستعادة التوازن الدفاعي، بما يساعد الفريق على المنافسة بقوة على البطولات خلال الموسم الحالي.

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