قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري يطالب الكهرباء بتوضيح تكلفة تغيير العدادات القديمة بعد 10 سنوات
أقواها 5.5 درجة.. هزات أرضية قبالة سواحل صقلية وإخلاء المدارس
لن يفلتوا من العقاب.. رئيس وزراء الأردن يتوعد المتورطين في هجوم كنيسة الكرك
شيرين رضا: اللي مش عاجبه فستاني ما يتفرجش.. دي قلة أدب مش نقد
مصطفى بكري: مصر تواجه مخاطر من كل الاتجاهات.. والإعلام مطالب بالتصدي للشائعات
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان احتواء التصعيد الإقليمي.. ويدينان الاعتداءات على السعودية
الحكومة: توصيات منتدى مصر 2026 تستهدف ملفات تهم المواطنين
مصر تدين الهجوم المسلح على كنيسة في الأردن وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة
مصطفى بكري: ننتظر قرارات مهمة من الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر 2026
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يضع المصريين أمام الحقيقة في منتدى مصر 2026
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يصارح المصريين بحجم التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة
وزير خارجية إيران: بزشكيان يزور روسيا الأسبوع المقبل للقاء بوتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطة الأهلي لتجاوز أزمات التجديد ونزيف النقاط واستعادة الدوري

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحركات محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، خلال الساعات الماضية، عقب تعادل الفريق الأول لكرة القدم أمام القناة في الدوري المصري، في ظل حالة عدم الرضا عن النتائج والأداء خلال الفترة الأخيرة.

خطة الأهلي لتجاوز أزمات التجديد ونزيف النقاط واستعادة الدوري

وقال المصدر إن الخطيب بدأ التواصل مع إدارة الكرة بالنادي لمتابعة تطورات الأوضاع داخل الفريق، والتأكيد على ضرورة تصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة، واستعادة شخصية الأهلي المعروفة بالمنافسة على البطولات وعدم التفريط في النقاط.

وأضاف المصدر أن تحركات رئيس الأهلي جاءت بالتزامن مع كلمته خلال احتفالية الأمس لتكريم فرق رجال وسيدات كرة اليد، بعد النجاحات التي حققتها الفرق في البطولات المحلية والإفريقية، والتي تضمنت رسائل واضحة بشأن أهمية الالتزام وتحمل المسؤولية داخل النادي.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب وجه رسالة صريحة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مفادها أنه لا مكان لأي لاعب متهاون داخل الأهلي، وأن كل لاعب مسؤول عن مستواه وما يقدمه للفريق، مؤكدًا أن من يقصر في أداء واجباته لن يكون له الحق في لوم أي شخص سوى نفسه.

وأوضح المصدر أن رئيس الأهلي عاد للتحرك بصورة مباشرة في ملف فريق الكرة، رغم إسناد مهمة الإشراف على قطاع الكرة إلى ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، في إطار سعيه لمتابعة الموقف عن قرب وضمان تنفيذ الخطوات اللازمة لتصحيح الأوضاع.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بملف فريق الكرة، مع التشديد على ضرورة استعادة الانتصارات والظهور بالمستوى الذي يتناسب مع طموحات جماهير الأهلي، في ظل رغبة الإدارة في إنهاء حالة تراجع النتائج وعدم تكرار فقدان النقاط.

الأهلي النادي الأهلي الخطيب محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

أليكسيس ماك أليستر

أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول

إمام عاشور

«لديه وعد من الخطيب».. هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي؟

سعر الدولار اليوم

كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك

ترشيحاتنا

المستشار محمد شوقي، النائب العام

النائب العام يشيد بالدبلوماسية المصرية بعد اعتماد قرار مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية

المتهمة

ضبط صانعة محتوى بحوزتها هاتفان في الأهرام بسبب فيديوهات الرقص

المتهمة

ضبط صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية

بالصور

بالصور.. أمينة خليل تتألق بالأصفر في ختام مهرجان الجونة

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بإطلالة سوداء أنيقة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

بفستان سهرة أخضر زمردي.. نيللي كريم تتألق على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

كارولين عزمي تتألق بفستان أسود طويل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي | شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد