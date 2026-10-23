كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحركات محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، خلال الساعات الماضية، عقب تعادل الفريق الأول لكرة القدم أمام القناة في الدوري المصري، في ظل حالة عدم الرضا عن النتائج والأداء خلال الفترة الأخيرة.

خطة الأهلي لتجاوز أزمات التجديد ونزيف النقاط واستعادة الدوري

وقال المصدر إن الخطيب بدأ التواصل مع إدارة الكرة بالنادي لمتابعة تطورات الأوضاع داخل الفريق، والتأكيد على ضرورة تصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة، واستعادة شخصية الأهلي المعروفة بالمنافسة على البطولات وعدم التفريط في النقاط.

وأضاف المصدر أن تحركات رئيس الأهلي جاءت بالتزامن مع كلمته خلال احتفالية الأمس لتكريم فرق رجال وسيدات كرة اليد، بعد النجاحات التي حققتها الفرق في البطولات المحلية والإفريقية، والتي تضمنت رسائل واضحة بشأن أهمية الالتزام وتحمل المسؤولية داخل النادي.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب وجه رسالة صريحة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مفادها أنه لا مكان لأي لاعب متهاون داخل الأهلي، وأن كل لاعب مسؤول عن مستواه وما يقدمه للفريق، مؤكدًا أن من يقصر في أداء واجباته لن يكون له الحق في لوم أي شخص سوى نفسه.

وأوضح المصدر أن رئيس الأهلي عاد للتحرك بصورة مباشرة في ملف فريق الكرة، رغم إسناد مهمة الإشراف على قطاع الكرة إلى ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، في إطار سعيه لمتابعة الموقف عن قرب وضمان تنفيذ الخطوات اللازمة لتصحيح الأوضاع.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بملف فريق الكرة، مع التشديد على ضرورة استعادة الانتصارات والظهور بالمستوى الذي يتناسب مع طموحات جماهير الأهلي، في ظل رغبة الإدارة في إنهاء حالة تراجع النتائج وعدم تكرار فقدان النقاط.