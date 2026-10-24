كمال شعيب: بلاغ ضد زيزو فى نيابة الأموال العامة للحصول على حق الزمالك

قال كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك إلى أن أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق السابق ونجم الأهلي الحالي لم يسدد المبالغ المستحقة من الإعلانات التي ظهر فيها وهو على ذمة الزمالك.

وأضاف شعيب في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن المذاع على قناة dmc: "الزمالك تقدم بشكوى في قضية زيزو للأموال العامة".

وتابع: "الزمالك له موقف واضح ضد زيزو، واللاعب أخطأ وتجاوز في حق النادي، والزمالك يرى أنه صاحب حق وأعلن شكوى اللاعب لاتحاد الكرة، وتم حفظ الشكوى والنادي قام بالاستئناف".

وأكمل: "النادي أثبت أن اللاعب ليس له أي مستحقات، واللاعب عمل أكثر من 10 إعلانات وتحصل على مبالغ مالية ولم يرسل المبالغ المستحقة للنادي".

وأضاف: "النادي منذ فترة تقدم بلاغ للأموال العامة والنائب العام للتحقيق في هذا الأمر، اللاعب عمل إعلانات وحصل على مبالغ مالية ولم يسدد المبالغ المستحقة للزمالك لأن العقد ينص على أن الزمالك له 20% من الإعلانات طوال مدة تعاقده".

واستكمل: "الزمالك يضع مبلغ تقديري لمثل تلك الإعلانات والظهور الإعلامي، ونطلب مبلغ معين لكن معرفة الرقم بالتحديد سيكون من خلال النيابة العامة".

واختتم: "تقدمنا بشكوى ضد زيزو لاتحاد الكرة لمطالبة اللاعب بسداد 20 مليون جنيه عقد الإعلانات، واللاعب عمل حوالي 10 إعلانات بالتقريب".