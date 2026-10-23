صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

أثار صالح جمعة، نجم الأهلي السابق، الجدل بتصريحاته عن أداء لاعبي الفريق الأحمر، مؤكدًا إمكانية جلوس أحمد سيد زيزو وإمام عاشور على مقاعد البدلاء خلال المباريات المقبلة، بسبب تراجع مستواهما.

وقال صالح جمعة في تصريحات تليفزيونية: «ممكن نشوف زيزو وإمام على دكة البدلاء في المباريات المقبلة، الاتنين كانوا بيتمشوا في الملعب بلقاء القناة، ولازم نبطل نغمة النفخ الأسماء الكبيرة».

وأضاف: «ياريت ندي الناس حقها في الدوري المصري، لعيب زي شلاطة وأوباما وغيرهم، بيأدوا بشكل كويس جدًا وعنيف جدًا وبيجتهدوا».

وتابع: «سعر اللعيب في الأهلي بيساوي ميزانية أندية، وفي ضغط جامد على هاني، على الرغم إن مفيش مساندة من الأطراف الهجومية ليه».